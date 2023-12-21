Siyasette son kulisler A Haber’de! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında İzmir-İstanbul kavgası
İBB’nin parası ile CHP’yi dizayn ettiği iddia edilen Ekrem İmamoğlu ile CHP’nin lideri olduğu söylenen Özgür Özel arasında belediye başkanlarının adaylığı için kavga yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu İzmir’e kendi Genel Sekreteri Buğra Gökçe’yi aday yapmak isterken Özgür Özel ise söz verdiği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’yu atamak istiyor. 2 isim arasında yaşanan kavgayı ve siyasetteki son kulisleri A Haber canlı yayınında gazeteci Zafer Şahin anlattı.
CHP'yi dizayn etmek için İBB'nin kaynaklarını kullandığı iddia edilen Ekrem İmamoğlu, kendi belediye başkan adayları için CHP koltuğuna oturttuğu Özgür Özel ile kavgaya tutuştu. Türkiye genelinde CHP merkezi ile adaylar konusunda kavgalar yaşanırken Ekrem İmamoğlu kendi istediği isimleri İzmir ve İstanbul'da aday yapmak için Özgür Özel ile savaş girdi.
Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin İzmir'in belediye başkan adayı olması için bastırırken İstanbul Şişli'de de işler oldukça karışık. Ekrem İmamoğlu Şişli'de kendine çok yakın olan Resul Emrah Şahan'ı başkan adayı yapmak istiyor. Bununla da kalmıyor Muharrem İnce'ye kaset kumpası kura isimlerden olduğu söylenen Ozan Özgür Doğru da Belediye Meclis Üyesi yapılmak isteniyor.
Siyasette neler yaşanıyor? İzmir ve İstanbul kavgasının perde arkasında neler var? Ekrem İmamoğlu İBB'nin parası ile ne yaptı? Ankara ve İstanbul arasında çıkan kavganın sebebi ne? 2 isim arasında yaşanan kavgayı ve siyasetteki son kulisleri A Haber canlı yayınında gazeteci Zafer Şahin anlattı.
BUNLAR DEVLET YÖNETECEKTİ!!!
Zafer Şahin: CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan kavgayı izleyince benim aklıma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ülke yönetiyoruz ülke, devlet yönetiyoruz devlet" sözleri geldi. İşte bunlar devleti yönetecekti. Eğer 14 Mayıs'ta kazanmış olsalardı bu olacaktı. Belediye Meclis Üyesi olan İbrahim Özkan, Ekrem İmamoğlu ile partinin tamamını kapsayacak pazarlıklar yapıyor. Ankara'da başka İstanbul'da başka pazarlıklar var. Genel Başkan Meral Akşener kendisine operasyon yapıldığını söylüyor.
BU KAVGALARDAN ÇOCUKLAR UZAK TUTULMALI
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sırtından hançerlendiğini söylüyor. Bunlar ne yaşıyor? Bunların gerçekten psikolojik destek alması gerekiyor. Bu insanların açıklamalarına bakıldığı zaman çocuklar ekranlardan uzak tutulmalı. Meral Akşener partisine operasyon çekildiğini söylüyor. Peki MHP'ye operasyon çekenler kimdi? İşte bunu yapanlar o isimlerdi. Anadolu insanına ne kadar teşekkür etsek azdır. Ülkeyi bunlara teslim etmediler. 14 Mayıs'ta biz uçurumun kenarından dönmüşüz.
İYİ PARTİ OPERASYONU
Ekrem İmamoğlu kamunun yani İBB'nin bütçesiyle CHP'yi dizayn etti. Bunu zaten kendileri de söylüyor. Gelinen noktada İYİ Parti'yi de dizayn ediyorlar. Meral Akşener çırpınıyor "partime operasyon yapılıyor" diye.
İZMİR'DE KENDİ ADAYIM KAVGASI
Ekrem İmamoğlu kendisini iktidarın karşısındaki tek merkez olarak konumlandırmaya çalışıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Bununla ilgili önemli örnekler var. Bilindiği gibi belediye başkan adayları belirleniyor. Türkiye genelinde CHP Genel Merkezi ile çok ciddi gerginlikler var. Mesela İzmir adayını açıklamadılar. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na Özgür Özel'in adaylık için söz verdiği söyleniyor. Onu "İzmir adayı yapacağız" diye sözler verilmiş. Ekrem İmamoğlu ise İzmir'in başına buradaki genel sekreterini göndermek istiyor. Bu isim de Buğra Gökçe. Orada bir anlaşmazlık yaşanıyor.
KUMPASÇIYA KIYAK!!!
İzmir'deki CHP'liler ayağa kalkmış durumda ve ithal aday istemiyorlar. Bakın büyükşehirlerde illerde bu durumlar yaşanıyor. İstanbul'dan da örnekler var. Şişli'de Resul Emrah Şahan, belediye başkan yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu'nun en önemli adamlarından bir tanesidir. Ekrem İmamoğlu bunu belediye başkan adayı yapmak istiyor. Bunun yanına bir de Belediye Meclis Üyesi yapılmak istenen Ozan Özgür Doğru var. Peki bu isim kim? Muharrem İnce'ye seçimden önce kurulan kaset kumpasında rol aldığı iddia edilen tutuklanan daha sonra serbest bırakılan ve muhtemelen yargılanması devam eden kişidir.
GENEL BAŞKAN KİM?
İstanbul'un Şişli'sine belediye başkan adayı atıyorsun. İzmir'e bunu yapıyorsun. Anadolu'nun değişik yerlerinde bunu yapıyorsun. Sonra çıkıp diyorlar ki CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel. Yok kardeşim yok öyle. Muharrem İnce'ye kaset kumpası kuran ismin Şişli'den Meclis Üyesi yapılmak istenmesi onun birlikte hareket ettiği ismin belediye başkan adayı yapılması. Bunlar normal şeyler mi? Kimse bunları sorgulamıyor mu?
İMAMOĞLU ADAY BELİRLİYORSA LİDER KİM?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koskoca CHP'nin hangi ilde kimi aday göstereceğini ya da belediye meclis üyelerine kadar belirliyorsa aslında partinin lideri kimdir? Burada kimse bunu sorgulamıyor mu? İşte bunların konuşulması gerekiyor.
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