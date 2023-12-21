Siyasette son kulisler A Haber’de! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında İzmir-İstanbul kavgası

İZMİR'DE KENDİ ADAYIM KAVGASI

Ekrem İmamoğlu kendisini iktidarın karşısındaki tek merkez olarak konumlandırmaya çalışıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Bununla ilgili önemli örnekler var. Bilindiği gibi belediye başkan adayları belirleniyor. Türkiye genelinde CHP Genel Merkezi ile çok ciddi gerginlikler var. Mesela İzmir adayını açıklamadılar. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na Özgür Özel'in adaylık için söz verdiği söyleniyor. Onu "İzmir adayı yapacağız" diye sözler verilmiş. Ekrem İmamoğlu ise İzmir'in başına buradaki genel sekreterini göndermek istiyor. Bu isim de Buğra Gökçe. Orada bir anlaşmazlık yaşanıyor.