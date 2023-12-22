22 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Mersin'de MİT ve emniyetten ortak operasyon! Uyuşturucu baronu kıskıvrak yakalandı

Mersin'de MİT ve emniyetten ortak operasyon! Uyuşturucu baronu kıskıvrak yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2023 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
ABONE OL
Mersin’de MİT ve emniyetten ortak operasyon! Uyuşturucu baronu kıskıvrak yakalandı

Son dakika haberi...Mersin'de MİT ve emniyetin yaptığı ortak operasyonla, 'G-42' koduyla aranan uluslararası uyuşturucu baronu 'Zafer Ramadan' isimli şüpheli yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA