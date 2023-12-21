21 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri 47 ilde eş zamanlı Narkogüç-40 operasyonu: 376 şüpheli yakalandı

47 ilde eş zamanlı Narkogüç-40 operasyonu: 376 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2023 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
ABONE OL
47 ilde eş zamanlı Narkogüç-40 operasyonu: 376 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 47 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “NARKOGÜÇ-40” operasyonunda; 1 ton 156 kg uyuşturucu madde ve 14 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 376 şüpheli zehir taciri yakalandı." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA