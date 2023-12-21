Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı DEM Parti’den Gazi Meclis’te hadsizlik! Bebek katili Öcalan’a özgürlük istedi

BU KEZ TBMM KÜRSÜSÜNDE SKANDAL!

Öte yandan ismi değişsse de DEM Parti cephesinde yine Türkiye'nin birliği ve bütünlüğüne yönelik saldırılar devam ediyor. Her gün yeni bir skandala imza atan DEM Parti'de bu kez TBMM kürsüsüsünde bir hadsizliğe imza atıldı.

BEBEK KATİLİNE ÖZGÜRLÜK İSTEDİ

PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti'nin Miletvekili Aslan, TBMM kürsüsünde, "Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır" ifadelerini kullandı.