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CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesine 'rüşvet' operasyonunda yeni gelişme: 10 zanlı adliyede

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Giriş Tarihi: 21.12.2023 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
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CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesine ’rüşvet’ operasyonunda yeni gelişme: 10 zanlı adliyede

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliğince, Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasıyla 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Büyükşehir belediye başkanı danışmanlarından Mürüvet Sızlı ile 2 belediye çalışanı, 3 reklam firması yöneticisi ve 4 firma çalışanı sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine götürüldü.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği, Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" yönünde Nisan 2022'de aldığı bir ihbar üzerine teknik ve fiziki takip başlatmıştı.

Bu kapsamda 18 Aralık'ta operasyon düzenleyen ekipler, büyükşehir belediye başkanı danışmanlarından M.S'nin de aralarında olduğu 10 zanlıyı gözaltına almıştı.

Ekipler, belediye binasında da arama yapmıştı.

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