CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberleri... Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye personelinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Öte yandan CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi seçimlere sayılı günler kala akıllara durgunluk veren ihalelere imza atmaya hazırlanıyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenlendi.
Operasyonda aralarında belediye personelinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE RÜŞVET OPERASYONU
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması kapsamında sabahın ilk saatlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi.
ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Belediye binasına giren ekipler, delil arama ve toplama çalışması başlattı.
Hklarında gözaltı kararı bulunan aralarında belediye personellerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
CHP'Lİ BELEDİYEDEN SEÇİM İHALESİ! ZEYDAN KARALAR'DAN YANDAŞLARINA 'KAYNAK'
Öte yandan CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi seçimlere sayılı günler kala akıllara durgunluk veren ihalelere imza atmaya hazırlanıyor.
9 Ocak 2024'te Satın alma ve ihale daire başkanlığı tarafından yapılacak "Organizasyon hizmet alımı" ihale dosyasında adeta "Yok yok!" 100 kalemden oluşan ihale dosyasında basketbol ve futbol topundan, tenis raketine, kuru soğandan, patatese, kurbanlık koçtan davul zurna kiralanmasına kadar ne ararsanız var.
Adeta CHP'li Zeydan Karalar'ın vatandaşlara seçim promosyonu olacak dosyada 15 bin adet erkeklerin kullandığı başörtüsü (Kefiye), bin 400 adet futbol, basketbol ve voleybol topları, 15 bin adet tişört, 5 bin adet forma, 10 bin adet spor çantası, 10 bin adet havlu dağıtılacak.
KURTULUŞ GÜNÜNDEN 5 GÜN SONRA TÜRK BAYRAĞI İHALESİ
CHP'li belediye bu ihaleden bir gün sonra yani 10 Ocak'ta ise seçimlere kadar hiçbir milli bayramın olmamasına rağmen "Türk Bayrağı, Atatürk posteri, belediye logolu bayrak, iplik ve kırmızı protokol halısı alımı işi" ihalesini gerçekleştirecek olması da dikkatlerden kaçmadı.
5 Ocak Adana'nın düşman işgalinin kurtuluşunun 101'nci yıldönümünden 5 gün sonra yapılacak ihale akıllara durgunluk verdi. Sabah'ta yer alan habere göre, 30 kalemde oluşan ihale dosyasında çeşitli ebatlarda 150 bin adet Türk Bayrağı, 21 bin adet Atatürk posteri ve 1350 adet belediye logolu bayraklar yer aldı.
MİLLİ BAYRAM YOK İHALE VAR
Özellikle Türk Bayrağı ve Atatürk posteri ihalesinin Adana'nın kurtuluşundan 5 gün sonra gerçekleşecek olması kamuoyunda da tepkiye neden oldu.
Vatandaşlar, "Böyle bir ihalenin aylar öncesinden yapılsa normal karşılarız. Bu kadar bayrağı ve posteri ne yapacaklar? 5 Ocak'tan sonra 23 Nisan'a kadar bayram yok. Yandaşlara kaynak aktarımı yapmak için kurulmuş milyonlarca liralık kamu kaynağının heba edileceği bir rant tezgahı. Şanlı Türk bayrağımız ve Atatürk'ün posterlerini kamusal soyguna alet edenlere lanet olsun. Devletin tüm birimleri bu ihaleyi araştırmalı, milyonlarca liralık böylesine büyük bir ihaleye neden ihtiyaç duyulduğunu sorgulamalı. Teslim edilecek adrese ulaşmalı" dediler.
A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı. Uğur, "Gözaltına alınanlar arasında Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Mürüvet Sızlı'nın de olduğu ifade ediliyor. Gelen iddialar arasında da bu bilginin de olduğunu söyleyebiliriz." dedi.
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