CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ’rüşvet’ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Vatandaşlar, "Böyle bir ihalenin aylar öncesinden yapılsa normal karşılarız. Bu kadar bayrağı ve posteri ne yapacaklar? 5 Ocak'tan sonra 23 Nisan'a kadar bayram yok. Yandaşlara kaynak aktarımı yapmak için kurulmuş milyonlarca liralık kamu kaynağının heba edileceği bir rant tezgahı. Şanlı Türk bayrağımız ve Atatürk'ün posterlerini kamusal soyguna alet edenlere lanet olsun. Devletin tüm birimleri bu ihaleyi araştırmalı, milyonlarca liralık böylesine büyük bir ihaleye neden ihtiyaç duyulduğunu sorgulamalı. Teslim edilecek adrese ulaşmalı" dediler.

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı. Uğur, "Gözaltına alınanlar arasında Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Mürüvet Sızlı'nın de olduğu ifade ediliyor. Gelen iddialar arasında da bu bilginin de olduğunu söyleyebiliriz." dedi.