31 Mart yerel seçimlerine doğru! Yasak kararları Resmi Gazete'de...
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde uygulanacak yasaklara ilişkin kararlar açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre yerel seçimlerde oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar içki satışı ve umuma açık yerlerde içki içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri kapalı kalacak. Diğer yandan emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar haricinde hiç kimsenin ateşli silahlar, kesici ve delici aletler taşımasına izin verilmeyecek. İşte detaylar...
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ALKOLLÜ İÇKİ İÇİLMESİ YASAK OLACAK
Buna göre, seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.
Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.
EĞLENCELİ YERLERİ KAPALI OLACAK
Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.
Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.
YAYINLAR SAAT 21.00'DEN SONRA SERBEST OLACAK
Oy verme günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.
Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK'nin gerek görmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
BASIN KURULUŞLARI PARTİLER VE ADAYLAR ARASINDA FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLAYACAK
YSK, bir başka kararıyla da 1 Ocak 2024'ten seçimin bitimine kadar olan dönemde basın ve yayın kuruluşlarının uyması gereken yayın ilkelerini belirledi.
Kararda, "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı, sözlü ve görsel basının; tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamayacaklarına, bu kuruluşların yayınlarında demokratik kurallar çerçevesinde siyasi partiler ve bağımsız adaylar arasında fırsat eşitliğini sağlamak zorunda olduklarına" yer verildi.
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