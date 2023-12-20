20 Aralık 2023, Çarşamba
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Zeydan Karalar’ın danışmanı Mürüvet Sızlı ihale karşılığı estetik yaptırmış! Adana Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet operasyonu
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleşen rüşvet operasyonunda bugün ilginç detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan 8 belediye çalışanından Başkan Zeydan Karalar'ın Danışmanı Mürüvet Sızlı'nın bir reklam firmasından aldığı rüşvetle yüzüne estetik yaptırdığı ortaya çıktı.