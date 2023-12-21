Doğum ve asker borçlanması için son günler! Şimdi başvur 50 bin TL kazan

50 BİN TL KAZANÇ SAĞLANACAK

Asgari ücret zammından sonra bir askerlik borçlanmasında 50 bin TL'ye yakın bir doğum borçlanmasında 70 bin TL'ye yakın daha fazla para ödenecek. Eğer ocak ayında başvuru yapılırsa durum bu olacak. Ama eğer ki vatandaşlar aralık ayında başvuru yaparsa bugünkü asgari ücret üzerinden ödeme yapılacak bu da 50 bin ila 70 bin arasında bir kazanç anlamına geliyor. Yani bu para cepte kalacak.