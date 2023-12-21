Doğum ve asker borçlanması için son günler! Şimdi başvur 50 bin TL kazan
Emeklilere gelecek zam için 2 haftadan az bir süre kaldı. Asgari ücret pazarlıkları ise devam ediyor. 3. toplantı için gözler komisyona çevrilmiş durumda. Emekli zamları 3 Ocak’ta belli olacak. Asgari ücrette kısa süre içerisinde belli olacak. Asgari ücrete gelecek zamdan önce borçlanma yapmak isteyenler için önemli bir fırsat var. 50 bin TL’ye yakın kazanç sağlanabilecek. Detayları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.
Aralık ve ocak ayında memur, emekli ve işçileri ilgilendiren önemli değişiklikler olacak. 18-25 Aralık tarihlerinde asgari ücret belli olacak. 31 Aralık da hesaplı borçlanma için son gün olacak. 1-5 Ocak tarihleri arasında ise memur ve emeklilerin maaşı belli olacak.
Asgari ücrete milyonlarca insanını gözü yapılacak 3. toplantıya çevrildi. Komisyon bu toplantının ardından yeni asgari ücreti açıklayacak. Asgari ücret ile birlikte borçlanma maliyetleri de artacak. Prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olmak isteyen ve borçlanma yapacak vatandaşların 2 haftası kaldı.
Peki asgari ücret zammı ile neler değişecek? Asker ve doğum borçlanması nasıl yapılır? Asgari ücret zammı öncesi borçlanma yaparsak ne kadar kazanılır? Asgari ücret zammı belli oldu mu? Emekli zammı ne zaman belli olacak? Emekliler ne kadar zam alacak? Asgari ücret toplantı ne zaman yapılacak? Ekonomiye dair merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.
ASGARİ ÜCRET BRÜTÜ!
Faruk Erdem: EYT'liler de diğer emekli olacak vatandaşlar da borçlanma yöntemini kullanıyor. Prim eksikse bunu satın alma yolları var. Anneler çocuklar için doğum borçlanması yapıyor. Erkekler ise askerlik sürelerini borçlanıyor. Burada vatandaşlar parasının ödeyerek o günleri satın alıyor. Bu borçlanmalar hesaplanırken asgari ücretin brütü dikkate alınıyor.
YÜZDE 50'YE VARAN ZAM OLACAK
Brüt asgari ücretin yüzde 32'si ödeniyor. Yurt dışı borçlanmalarda yüzde 45'i ödeniyor. Şimdi asgari ücret ocak ayında artacak. Beklentiler yüzde 40 ila 50 arasında asgari ücrete bir zam yapılması yönünde. Bu da ciddi bir artış. Dolayısıyla burada vatandaşların borçlanma için ödeyeceği para da yüzde 40 ve yüzde 50 oranında yani asgari ücrete yapılacak zam oranında artacak.
50 BİN TL KAZANÇ SAĞLANACAK
Asgari ücret zammından sonra bir askerlik borçlanmasında 50 bin TL'ye yakın bir doğum borçlanmasında 70 bin TL'ye yakın daha fazla para ödenecek. Eğer ocak ayında başvuru yapılırsa durum bu olacak. Ama eğer ki vatandaşlar aralık ayında başvuru yaparsa bugünkü asgari ücret üzerinden ödeme yapılacak bu da 50 bin ila 70 bin arasında bir kazanç anlamına geliyor. Yani bu para cepte kalacak.
BAŞVURU İÇİN KISA SÜRE KALDI
Vatandaşlar aralık ayında başvurduğunda ödeme yapacak paraları olmadığını iletiyor. Zaten başvuru yapıldığında hemen para ödenmiyor. Vatandaşlar hemen e-Devlet'e girip bu başvuruyu yapmalı. Yani burada 10 gün gibi bir süre kaldı. Bu başvurudan sonra vatandaşlara aşağı-yukarı 1 ay sonra kağıt geliyor. Burada detaylar belli oluyor ve vatandaşlar ödeme için 2 ay süre veriliyor. Yani bugün yapılacak başvuru için ödem eler şubat ya da mart ayında olacak.
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