CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Zeydan Karalar’ın kara kutusu Mürüvet Sızlı'ya estetik ve kira kıyağı
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan "İhaleye faset karıştırma ve rüşvet" operasyonunda şoke eden bilgilere ulaşıldı. 20 ay boyunca teknik takip yapan ekipler, Zeydan Karalar’ın başdanışmanı Mürüvet Sızlı'nın güzelleşmek için yaptırdığı estetik operasyonlarından bile reklam şirketleri çıktı. Operasyonlar için 100 bin TL harcayan Sızlı’nın ev kirası, kredi kartı hatta yemeği bile reklam veren şirketlere ödettiği ortaya çıktı!
Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü gelen ihbar üzerine düğmeye bastı. Alanında uzman ekipler savcılık tarafından alınan kararla birlikte söz konusu ihbarda adı geçenleri takibe aldı.
20 AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER...
Şüphelileri 20 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip eden polis çetenin 'reklam ihalelerini' kapalı zarf usulü ihaleye çıkartılmadan önce işbirliği içinde oldukları reklam firmalarına sızdırdığı anlaşıldı. Şirket sahipleri rakip reklamcıların ihaleye girememesi için "İhale buluna ciro şartı düşük. X firmasının ihaleye girememesi için ihaledeki ciro bedelini 2 katına çıkartın" diye belediye içindeki şebekeyle söylediği ortaya çıktı.
Rüşvet çetesinin başında, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başdanışmanı Mürüvet Sızlı vardı. Çete lideri Sızlı'nın da bu bilgiler doğrultusunda hazırladığı ihale dosyasını belediyenin komisyonuna teslim ettiği ekipler tarafından tespit edildi. Bu yöntemle göstermelik ihaleleri son 2 yıldır 3 reklam şirketi dışında kimsenin de alamadığı öğrenildi.
KREDİ KARTI, KİRA HATTA YEMEĞİ BİLE RÜŞVET!
Banka hesaplarında 1 milyon TL reklam firmalarından para aktırıldığı tespit edilen suç örgütü lideri Mürüvet Sızlı'nın yüzüne yaptırdığı estetik operasyonları için 100 bin lira nakit para harcadığı tespit edildi. Reklam firmalarına ait kredi kartlarını kullanan Sızlı'nın ayrıca kullandığı telefonun yeni çıkan modelini aldırdığı, ev kirasını da şirket sahiplerine ödettiği belirlendi.
Evine gelen misafirlere lüks restoranlardan online olarak yemek sipariş ettiği ödeme sırasında iş birliği içinde olduğu firma sahiplerini arayarak "Gelen mesaja onay ver" diyerek ücreti ödettiği ortaya çıktı.
HAKİM KARŞISINDALAR
KOM ekipleri topladığı deliller sonrası 17 Aralık'ta şafak vakti belediye ile birlikte şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başdanışmanı olan Mürüvet Sızlı, Gençlik Spor Müdürü Yüşa Davarcı, geri destek memuru Mehmet İlker Utuş, Eylül Ajans sahibi Cem Culhaoğlu, ajans sahipleri Süleyman Aydoğan, Semih Dizidar ile toplam 10 kişi adreslerinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlıların sorguları tamamlandı. Şüpheliler, 'İhaleye faset karıştırma ve rüşvet' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kaymakamlık sınav sonuç tarihi ÖSYM 2023 | Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman?
- Narduğan Bayramı nedir, ne zaman? Nartugan Bayramı'nda neler yapılır, nasıl kutlanır?
- JN.1 nedir, Türkiye'de görüldü mü? DSÖ uyardı: Hızla yayılıyor! Koronavirüsün alt varyantı olan JN.1 belirtileri neler, tedavisi var mı?
- Padişahların şifa baharatı karaciğeri tertemiz yapıyor! Haftada 3 bardak yeterli
- Nar Kırma ritüeli nasıl yapılır? 21 Aralık Nar Kırma ritüeli nedir, ne anlama gelir, ne zaman, saat kaçta yapılmalı?
- Twitter çöktü mü, sorun mu var? 21 Aralık Perşembe Twitter X erişim sorunu nedir, nasıl çözülür? Son dakika...
- Fotoğrafta ilk ne gördünüz? Dağ mı, Köpek mi? Cevabınız kişiliğinizi ortaya çıkarıyor!
- Kronik hastaların ilaç raporları uzatıldı mı? Sağlık Bakanlığı raporlu ilaçların süresi 2024’e kadar uzatılacak mı, son durum ne?
- Süper Lig 17. Hafta güncel puan durumu TFF 2023 | Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kaç puanı var, lider kim?
- 21 Aralık 2023 Kış gündönümü özellikleri ve etkileri neler? En kısa ve uzun gece hangi şehirlerde?
- SGK, SSK Bağkur'lunun 2024 maaş zammı hesaplandı! Yeni rakamlar ortaya çıktı: 11.184,48 TL-11.874,88 TL...
- Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'luya müjde duyuruldu! Aralık ayı bitmeden 10.000 -12.000 TL verilecek! 5000 TL ikramiye...