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Son dakika | AYM'den Can Atalay kararı! İkinci defa hak ihlali dedi

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Giriş Tarihi: 21.12.2023 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
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Son dakika | AYM’den Can Atalay kararı! İkinci defa hak ihlali dedi

Son dakika haberi...AYM, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal başvurusunu görüştü. Atalay'ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verildi.

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