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Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 14 hedef güçlü şekilde vuruldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.12.2023 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
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Irak’ın kuzeyine hava harekatı! 14 hedef güçlü şekilde vuruldu

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede kararlılık hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Bölücü Terör Örgütü tarafından kullanılan Irak’ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki 14 hedefin güçlü şekilde vurulduğunu açıkladı.

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