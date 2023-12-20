CHP’den İYİ Parti’ye yeni rest! CHP’li isim A Haber’e konuştu: Bundan sonra yan yana gelmemiz mümkün değil

"BİZ İYİ İNSANLAR DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Biz iyi insanlar demeye devam edeceğiz. Oldukça sert bir açıklama ve bize ilginç geldi.

"DEM PARTİ DESTEK VERECEK" İTİRAFI

DEM Parti'nin bu bölgede aday çıkarıyoruz demeleri işin sonu değil. DEM Parti'nin aday açıklaması işbirliğinin önünü kapatmıyor. Şimdilik herkes kendi pozisyonunu alıyor. Aralık sonunda her şey gözden geçirilir. Bu pozisyonlar işbirliğini engellemez. Herkes kendi adaylarını konsolide etmeye çalışıyor. Zaten DEM Parti de büyükşehirlerde aday açıklamadı.

ANKETLER SONRASI HER ŞEY DEĞİŞİR

Bu seçimlerde yerel işbirliği kaçınılmaz olacak. Partiler buna direnirse halk onu bozar. Bunlar anketlerde de çıkmaya başlar ve siyasi partiler farklı kararlar almaya başlarlar.

KAYBETTİRİRSENİZ SIKINTI YAŞARSINIZ

Anket çalışması sonrası X ilçesinde DEM Parti öndeyse, CHP onları destekleyebilir. 50+1 sistemi nedeniyle bu işbirlikleri devam edecek. Bir yeri kaybettiren bir parti toplum açısından da sıkıntı çeker. Bir sonraki seçimlerde de sıkıntı yaşar.