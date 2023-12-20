CHP'den İYİ Parti'ye yeni rest! CHP'li isim A Haber'e konuştu: Bundan sonra yan yana gelmemiz mümkün değil
CHP ile İYİ Parti arasındaki yerel seçim gerginliği tavan yaparken dün Akşener ile Ekrem İmamoğlu'nun karşılıklı açıklamaları bu gerginliği daha da ateşledi. Yerel seçimler öncesi dümeni tamamen Kandil'in siyasi kolu DEM Parti'ye kıran CHP'deki yetkili bir isim A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. CHP'li isim yaptığı açıklamada "Bundan sonraki süreçte İYİ Parti ile yan yana gelmek mümkün değil. Yerel seçimlerde iddiası olmayanların oy oranları düşecek. Bir yeri kaybettiren bir parti toplum açısından da sıkıntı çeker." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan demeç savaşları yeni bir boyut kazanırken iki isimden sert açıklamalar gelmeye devam ediyor.
CHP TAMAMEN DEM PARTİ'YE YANAŞTI
Akşener dün yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'na yönelik "korkak" çıkışını tekrarlarken, İmamoğlu ise Akşener'i haddini aşmakla suçladı.
İki isim arasındaki bu gerginliğin yerel seçimlere nasıl yansıyacağı merak konusu olurken, diğer yandan CHP ile Kandil'in ve PKK'nın siyasi kolu DEM Parti arasındaki görüşmeler de sürüyor.
A HABER'E BOMBA AÇIKLAMALAR
Özellikle DEM Parti'nin İstanbul'da 4 ilçede aday çıkarma kararı karşılığında İmamoğlu'na destek vermesi gündemdeyken CHP içindeki yetkili bir isim A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'a konuştu. CHP kurmaylarından olan isim İYİ Parti ile yaşanan gerilime de değindi.
"BİZ İYİ İNSANLAR DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Biz iyi insanlar demeye devam edeceğiz. Oldukça sert bir açıklama ve bize ilginç geldi.
"DEM PARTİ DESTEK VERECEK" İTİRAFI
DEM Parti'nin bu bölgede aday çıkarıyoruz demeleri işin sonu değil. DEM Parti'nin aday açıklaması işbirliğinin önünü kapatmıyor. Şimdilik herkes kendi pozisyonunu alıyor. Aralık sonunda her şey gözden geçirilir. Bu pozisyonlar işbirliğini engellemez. Herkes kendi adaylarını konsolide etmeye çalışıyor. Zaten DEM Parti de büyükşehirlerde aday açıklamadı.
ANKETLER SONRASI HER ŞEY DEĞİŞİR
Bu seçimlerde yerel işbirliği kaçınılmaz olacak. Partiler buna direnirse halk onu bozar. Bunlar anketlerde de çıkmaya başlar ve siyasi partiler farklı kararlar almaya başlarlar.
KAYBETTİRİRSENİZ SIKINTI YAŞARSINIZ
Anket çalışması sonrası X ilçesinde DEM Parti öndeyse, CHP onları destekleyebilir. 50+1 sistemi nedeniyle bu işbirlikleri devam edecek. Bir yeri kaybettiren bir parti toplum açısından da sıkıntı çeker. Bir sonraki seçimlerde de sıkıntı yaşar.
TOPLUM KENDİ SÖZLEŞMESİNİ YAPACAK
Her ne kadar partiler aday çıkarma kararı alsa da toplumun beklentisi çok daha önemli. Toplum bazen kendi sözleşmesini konuşmadan yapabiliyor.
İDDİASI OLMAYAN PARTİLERİN OYLARI DÜŞECEK
Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi insanların kafasında yer etti. Toplum iki ana eksene oturdu. Bir yanda AK Parti bir yanda CHP. Yerel seçimlerde iddiası olmayanların oy oranları düşecek.
İYİ PARTİ'YLE YAN YANA GELMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener artık köprüleri attı. Bundan sonraki süreçte İYİ Parti ile yan yana gelmek mümkün değil.
ANKARA'DA İLK TERCİH KÜRŞAD ZORLU
Yeşiltaş ayrıca İYİ Parti'ye ilişkin bir kulis bilgisini de paylaşırken "Diğer yandan İYİ Parti'de İstanbul ve Ankara için aday hazırlıkları sürüyor. Ankara'da ilk olarak Kürşad Zorlu'nun ismi ön plana çıkıyor. Ayyüce Türkeş, Cengiz Topel Yıldırım da gündemde." ifadelerini kullandı.
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