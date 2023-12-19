İYİ Partililerin gizli görüşmelerindeki adresi Ekrem İmamoğlu mu? Destek vermeyen İYİ Parti’yi bölme operasyonu...

ÖZGÜR ÖZEL'İN HABERİ YOK?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olmak için dağıttığı milletvekilliklerinden haberi olmadığını yeminler ederek açıklayan Özgür Özel'in habersiz olduğu anlaşılan bu "diplomatik temaslardan" İyi Partili yöneticilerin de haberi olmadığı Oktay Vural'ın açıklamalarından sonra ortaya çıktı.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da bu pazarlığı eleştirerek Ekrem İmamoğlu'nu CHP'nin Eş Genel Başkanı gibi davranmakla suçladı.