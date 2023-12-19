İYİ Partililerin gizli görüşmelerindeki adresi Ekrem İmamoğlu mu? Destek vermeyen İYİ Parti'yi bölme operasyonu...
Yerel seçimlere kısa bir süre kalırken İYİ Parti'de yaşanan istifalar ve parti içindeki kaos her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Özellikle Akşener ve GİK üyeleri tarafından alınan seçimlere müstakil girme kararı partideki Ekrem İmamoğlu destekçilerinde rahatsızlık yaratırken, günlerdir üst üste istifalar gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kucaklaşan Akşener-İmamoğlu ikilisinin bu duruma gelmesi siyaset arenasında sorgulanmaya neden olurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu konudaki sessiz tavrı da dikkatlerden kaçmıyor. Diğer yandan İmamoğlu'nun, İYİ Parti'yi parçalayarak hizaya sokmaya çalışması sonrası kulislerde yeni bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...
İMAMOĞLU DESTEKÇİLERİ KAZAN KALDIRDI
Üst üste istifaların ve krizlerin yaşandığı İYİ Parti'de Meral Akşener yerel seçimlere müstakil girme kararını açıklarken bu gelişme sonrası özellikle parti içindeki Ekrem İmamoğlu destekçileri kazan kaldırdı.
OPERASYON!
İstanbul'da İmamoğlu'nun desteklenmesi gerektiğini söyleyen İYİ Partililer zehir zemberek sözlerle istifa ederken bu istifaların arkasında Ekrem İmamoğlu'nun olduğu ve Akşener'e operasyon çektiği konuşuluyor.
İMAMOĞLU NELER YAPIYOR?
Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan kaleme aldığı köşe yazısında İYİ Parti içindeki yaşanan bu kaosu ele alırken Ekrem İmamoğlu etkisinin parti içinde neden olduklarına da değindi.
KİM DERDİ Kİ...
Türkiye'de siyaset sürprizlerle dolu. Kim derdi ki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce koşa koşa İstanbul'a giderek Ekrem İmamoğlu ile kucaklaşıp ondan bir kahraman çıkarmaya çalışan Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'ndan operasyon yiyecek?
"İTTİFAKA KATILALIM MESAJI"
Aslında Akşener'in "Seçime tek başımıza gireceğiz" açıklaması sonrası kimse İmamoğlu ile İyi Parti'nin arasının bu kadar bozulacağını tahmin etmemişti. Ancak Meral Akşener ve İyi Parti'nin ittifaka kapıyı bir kez daha kapatması sonrası İmamoğlu düğmeye bastı.
Önce İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili olan İbrahim Özkan, "İttifaka katılalım" mesajları attı.
PAZARLIĞI GURURLA ANLATTI
Akşener'in talimatıyla Belediye Meclisi'ndeki görevinden istifa eden Özkan, bir gün sonra kendisini tekrar seçtirdi. Bu kez ihraç edilmesi için disipline yollanan Özkan, Ekrem İmamoğlu ile yaptığı pazarlığı gururla açıkladı.
Özkan, yaptığı arka kapı diplomasisiyle "İstanbul'da kazanılacak yerde 3 ilçe belediyesi, 25 büyükşehir belediye meclis üyesi ve CHP'li ilçe belediyelerinde birer başkan yardımcılığı verilmesi konusunda temaslarda bulunduğunu" söyledi.
ÖZGÜR ÖZEL'İN HABERİ YOK?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olmak için dağıttığı milletvekilliklerinden haberi olmadığını yeminler ederek açıklayan Özgür Özel'in habersiz olduğu anlaşılan bu "diplomatik temaslardan" İyi Partili yöneticilerin de haberi olmadığı Oktay Vural'ın açıklamalarından sonra ortaya çıktı.
İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da bu pazarlığı eleştirerek Ekrem İmamoğlu'nu CHP'nin Eş Genel Başkanı gibi davranmakla suçladı.
İYİ PARTİ'Yİ HİZAYA SOKMAYA ÇALIŞIYOR
Ekrem İmamoğlu'nun bu eleştiriye cevabı, "Kulağımı kötü sözlere kapattım" oldu. CHP'nin resmi Genel Başkanı Özgür Özel ise oturtulduğu koltuğunun hakkını verircesine süreci sessizce izliyor.
Yaşananları özetleyecek olursak: Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında AK Parti düşmanlığı ortaklığında buluşan muhalefet cephesi, "Piro" Kemal'in kazanacağına kendisini o kadar şartlandırmıştı ki aralarındaki sorunları hep görmezden geldi.
İyi Parti bu yüzden 2021 yılında Pervin Buldan ve Meral Akşener'i aynı cümlede kullandığı için yerden yere vurduğu Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya attı.
Ne var ki İmamoğlu seçim döneminde göstermediği cesareti, sandıktan yediği tokat sonrası muhalefet partilerine ceza kesmek için gösterdi. Önce kendisini evladı gibi seven Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirdi, şimdi de İyi Parti'yi hizaya sokuyor.
Türkiye'nin genel seçimlerde nasıl bir badire atlattığını daha yeni anlıyoruz. Eskilerin deyimiyle verilmiş sadakamız varmış.
Diğer yandan Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi de Ekrem İmamoğlu-İYİ Parti ilişkisini ve parti içindeki son gelişmeleri ele alan bir köşe yazısı yazdı.
İşte Selvi'nin yazısında öne çıkanlar:
İYİ PARTİ'Yİ PARÇALAMA OPERASYONU
KILIÇDAROĞLU, Ekrem İmamoğlu ile "Baba-oğul gibiyiz" demişti. Ekrem İmamoğlu babasının gözünün yaşına bakmadı, Kılıçdaroğlu'nu devirdi.
Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu, 'abla-kardeş' gibiydi. Ne zaman ki Meral Akşener ittifak yapmama kararı aldı, Ekrem İmamoğlu İYİ Parti'yi parçalamaya başladı.
GİZLİ GÖRÜŞMELER İMAMOĞLU'YLA MI?
İYİ Parti'de Meral Akşener'in liderlik yapamaması nedeniyle yaşanan sorunlar var. Ama onun ötesinde İYİ Parti'de yaşananları bir siyasi partinin dinamikleriyle düşünmemiz mümkün değil.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun, "Bir takım merkezlerce bize karşı yürütülen operasyon siyaseti" vurgusu önemli. Çünkü bunun yaşanmış birçok örneği var. İYİ Parti YİK üyesi Av. Ahmet Usta, İmamoğlu adına yürütülen operasyonu bakın nasıl anlatıyor:
"İbrahim Özkan'ın arayarak toplu istifaya davet ettiği Çanakkale Meclis üyesi ve Çanakkale İl Yönetim kurulu üyesi benim... Kendisi bunu kabul etmem halinde CHP'li üst düzey yetkiliyle görüşme ayarlayacağını iletmiştir."
Peki bu CHP'li yetkili kim?
SARAÇHANE'YE DİKKAT
İYİ Parti'ye bir operasyon yapılıyorsa demek ki bir operasyon yapan var demektir. İYİ Parti'ye operasyon çekilen merkez Saraçhane. Operasyon yapan kişi Ekrem İmamoğlu. İYİ Parti'yle ittifak yapamayınca, bu kez İYİ Parti'nin içini boşaltıp kendi yanına çekmeye çalışıyor.
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