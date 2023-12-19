Türkiye’nin endişelendiren sorunu: Başıboş sokak köpekleri! Problemin nedenleri neler? Uzman isimler yanıtladı!

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

- Büyük barınaklar yerine ilçe veya mahalle dispanserleri kurulmalı.

- İdari para cezası artırılmalı, gerekirse hapis cezası getirilmeli.

- Kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve yerinde yaşama sağlanmalı.

- Ekonomik külfeti olan barınak yerine kısırlaştırma kampanyası yapılmalı.

- Yasadışı merdivenaltı cins hayvan üretimi sıkı takip edilmeli.

- Çip sistemi daha da artırılmalı.

SON İKİ AYDA 4'Ü ÇOCUK 9 KİŞİ SALDIRIYA UĞRADI

Son iki ayda 4'ü çocuk 9 kişinin saldırıya uğradığına dikkat çeken Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Kentlerimiz, hayvanların yaşam hakkına saygılı bir çözümü hak ediyor. 81 ile kedi ve köpek köyleri kurarak, bu soruna çözüm bulabiliriz" çağrısında bulundu.