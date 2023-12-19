Türkiye'nin endişelendiren sorunu: Başıboş sokak köpekleri! Problemin nedenleri neler? Uzman isimler yanıtladı!
Gruplar halinde dolaşıp masum insanlara saldırarak can yakan başıboş sokak köpeklerinin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak ilköğretim öğrencisi Tunahan Yılmaz’ın sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanması, sokak hayvanlarını bir kez daha gündeme taşıdı. Akademi, hukuk ve sağlık penceresinden konuya ışık tutan uzmanlar, İstanbul özelinde ve Türkiye genelinde köpeklerin neden saldırganlaştığına dair nedenleri sıralarken, çözüm önerilerini de masaya yatırdı.
Hayvantaparlar ve mama lobisinin çözümsüzlüğe sürüklediği başıboş köpek sorunu korkunç bir boyuta ulaştı.
Ankara'da ilköğretim öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın (8) sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanması ve son günlerde farklı kentlerde giderek artan saldırılar, sokak hayvanlarını bir kez daha gündeme taşıdı.
Alanında yetkin isimler k sokak hayvanlarının neden 'sorun' olmaya başladığını ve çözüm önerilerinin neler olabileceğini masaya yatırdı.
Akademi, hukuk ve sağlık penceresinden konuya ışık tutan uzmanlar, İstanbul özelinde ve Türkiye genelinde konunun detaylarını anlattı.
CAYDIRICI CEZALAR VERİLMELİ
Veteriner Hekim Mustafa Emin Turan:
Sokak hayvanlarında parazitler ve bakteriyel hastalıklar karşımıza çıkıyor. En büyük nedeni parazit tedavilerinin ve aşılarının yapılmaması. Beslenme odakları kurmamız, dengeli ve yeterli beslenmelerini sağlamamız gerekiyor.
Sokak hayvanları potansiyel bir tehlike olarak görülüyor ancak bunlar tehlike değil ekosistemin koruyucuları. Yapmamız gereken, üremeyi kontrol altına almak. Üremeyi kontrol altına alırsak üreme yoluyla bulaşan hastalıkları da kontrol altına almış oluruz. Gerekli işlemi yaptıktan sonra yeniden doğal ortamına bırakmalıyız. Bir hevesle hayvan alan sonrasında bunları sokağa bırakanlara karşı önlem alınmalı, caydırıcı cezalar verilmeli. İstanbul'daki sistemi beğeniyorum.
SALDIRGAN HAYVANLAR ÇETELEŞMİŞ VE GRUPLAŞMIŞ KÖPEKLER
İstanbul 2 No'lu Barosu, Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Timur Çerkez:
Sahibi tarafından sokağa atılan hayvanlarda büyük bir problem çıkıyor. Kısırlaştırılmadığı için çoğalıyorlar, çoğaldıkça da önlem alınamıyor. Sahibi tarafından bir hayvanın sokağa atılmasına 2 bin TL para cezası uygulanıyor ama o da çok az. Hayvanı sahiplenen kişi 30 gün içinde bunu belediyeye bildirmeli. Hayvanları terk edenlere, dövüştürenlere, ticaretini yapanlara verilecek cezalar artırılmalı. Kanuna göre hayvanların yeri barınaklar değil, doğal ortamıdır. Hayvanları asla düşman olarak görmemeliyiz. Saldırgan hayvanlar genelde çeteleşmiş ve gruplaşmış köpeklerdir.
SOKAK HAYVANLARI KÜLTÜREL MİRAS
Dört Ayaklı Şehır Koordınatörü ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyes, Dr. Mine Yıldırım:
Türkiye'de sokak hayvanları sorun olarak değil, yüzyıllar boyunca bir kültürel varlık, kültürel miras olarak görülüyor. Sokak hayvanlarının Osmanlı ve Bizans dönemlerine uzanan en kabul edilebilir teoriye göre, 700-800 yıllık bir tarihi var. Türkiye'de bizim kültürel değerimiz bu hayvanlara sokakta bakmaktır. Büyük barınaklar yerine mahalle veya ilçe bazında hayvan hastaneleri veya küçük dispanserler, nasıl ki aile sağlığı merkezleri varsa hayvan için bu gibi yerler kurulmalı. Şehrin iki tarafında hayvanlar için hastaneler olmalı.
NEDEN SALDIRGANLAŞTILAR
-Düzensiz beslenme
- Kısırlaştırmama
- Yüksek doğum oranı
- Aşıların yapıl(a)maması
- Havaların soğuması
- İnsan şiddeti
- Terk edilme sonucu sokağa adaptasyon stresi
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:
- Büyük barınaklar yerine ilçe veya mahalle dispanserleri kurulmalı.
- İdari para cezası artırılmalı, gerekirse hapis cezası getirilmeli.
- Kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve yerinde yaşama sağlanmalı.
- Ekonomik külfeti olan barınak yerine kısırlaştırma kampanyası yapılmalı.
- Yasadışı merdivenaltı cins hayvan üretimi sıkı takip edilmeli.
- Çip sistemi daha da artırılmalı.
SON İKİ AYDA 4'Ü ÇOCUK 9 KİŞİ SALDIRIYA UĞRADI
Son iki ayda 4'ü çocuk 9 kişinin saldırıya uğradığına dikkat çeken Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Kentlerimiz, hayvanların yaşam hakkına saygılı bir çözümü hak ediyor. 81 ile kedi ve köpek köyleri kurarak, bu soruna çözüm bulabiliriz" çağrısında bulundu.
81 İL İÇİN PROJELER GELİŞTİRMELİYİZ
Sokak köpekleriyle ilgili sorunun yalnızca İstanbul ve Ankara'da yaşanmadığını, son iki ayda yaşanan olayların Bursa, Sakarya, Muş ve Rize gibi Türkiye'nin dört bir yanında neredeyse her bölgede meydana geldiğine dikkat çeken Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Bu Türkiye'nin ortak problemidir. Dolayısıyla çözüm üretirken 81 ili de içine alan projeler geliştirmeliyiz" dedi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Çözüm önerisi ile ilgili bir grup gazeteciye bilgi veren Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Kentlerimizi tüm bireylerin yaşam hakkının korunduğu, çocuklarımızın özgürce, korkmadan okuluna gidip gelebildiği, yaşlıların güvenlik kaygısı duymadan sokağa çıkabildiği şekilde kurgulamalıyız. Bunun için de bir an önce mutlaka sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili soruna çözüm bulmalıyız" dedi.
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