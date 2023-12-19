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Sürenin yüzde 40’ını ceza evinde geçirecekler! Yeni yargı paketi ile genel af geliyor mu? İşte mahkumları ilgilendiren yeni düzenleme…

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Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
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Sürenin yüzde 40’ını ceza evinde geçirecekler! Yeni yargı paketi ile genel af geliyor mu? İşte mahkumları ilgilendiren yeni düzenleme…

Yargı Paketi kapsamında mahkumları yakından ilgilendiren önemli düzenlemelerin detayları netleşti. Düzenleme, her cezaevini kapsayan avukatlık, denetimli serbestlik ve arabuluculuk gibi konularda değişiklikler içeriyor. Özellikle genel affın olup olmayacağı konusu, düzenlemenin merak edilen ve tartışılan bir diğer boyutunu oluşturuyor. Ayrıca, denetimli serbestlikte cezaevi süresinin yüzde 40’ını geçirme zorunluluğuna ilişkin önemli değişiklikler de düzenleme kapsamında yer alıyor.

Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen yeni Yargı Paketi, her cezaevinde avukatlık, denetimli serbestlik ve arabuluculuk gibi konularda önemli değişikliklere ev sahipliği yapıyor. 8. Yargı Paketi çalışmaları kapsamında mahkumlar ve toplum, genel af olup olmayacağı konusunda merak içinde. Yargı Paketi ile getirilen değişikliklerle ilgili detaylar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Mahkum yakınları, genel af gibi konularda bekleyiş sürerken, yeni yargı paketinin mahkumlar üzerindeki etkisi ve içeriği merak konusu olmaya devam ediyor. İşte merak edilen gelişmelere ilişkin düzenlemeler…

CEZA EVLERİNE AVUKAT ATANACAK!

Yeni yargı paketi kapsamında tüm ceza evlerine avukat ataması gerçekleştirilecek. Görev yapacak avukatlar mahkumlara rehberlik hizmeti verirken mahkumların sorularına açıklık getirecek.

Avukatlar mahkumlara yargılama süreçlerine ve kalan cezalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunurken bir yandan da rehberlik hizmeti verecek.

DENETİMLİ SERBESTLİKTE YÜZDE 40 DÜZENLEMESİ!

8. Yargı Paketi çalışmaları kapsamında denetimli serbestlik hükümlerinde değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme ile birlikte denetimli serbestlik alan kişi cezasının yüzde 40'ını cezaevinde geçirecek. Yani hükümlü 1 ay hapis cezası almış olsa bile cezasının en az yüzde 40'nı yani 12 gününü cezaevinde geçirmesi sağlanacak.

Hakkında tekerrür hükümleri uygulananlar, koşullu salıvermeden ancak hapis cezalarının dörtte üçünü iyi halli olarak geçirmeleri halinde yararlanabilecek.

ARABULUCULUKTA SINAV ZORUNLULUĞU KALKIYOR!

Yine yeni düzenleme ile birlikte Anayasa Mahkemesi'nin iş yükü azaltabilmek için 20 yıl kıdeme sahip hukukçular ise sınavsız arabulucu olabilecek. İtiraz, istinaf ve temyize başvuru süreleri de 7 günden 2 haftaya çıkarılacak.

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Genel af ve ceza indirimine ilişkin herhangi bir yeni yeni yargı paketinde bulunmuyor. Genel affa ilişkin bir düzenlemenin meclise gelmesi halinde detaylarına ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

8. YARGI PAKETİ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN KABUL EDİLECEK?

8. Yargı Paketi'nin 2024 Ocak ayında yeni yeni yılla birlikte meclise sunularak kabul edilmesi bekleniyor.

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