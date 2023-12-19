Sürenin yüzde 40’ını ceza evinde geçirecekler! Yeni yargı paketi ile genel af geliyor mu? İşte mahkumları ilgilendiren yeni düzenleme…

Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen yeni Yargı Paketi, her cezaevinde avukatlık, denetimli serbestlik ve arabuluculuk gibi konularda önemli değişikliklere ev sahipliği yapıyor. 8. Yargı Paketi çalışmaları kapsamında mahkumlar ve toplum, genel af olup olmayacağı konusunda merak içinde. Yargı Paketi ile getirilen değişikliklerle ilgili detaylar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Mahkum yakınları, genel af gibi konularda bekleyiş sürerken, yeni yargı paketinin mahkumlar üzerindeki etkisi ve içeriği merak konusu olmaya devam ediyor. İşte merak edilen gelişmelere ilişkin düzenlemeler…

CEZA EVLERİNE AVUKAT ATANACAK!

Yeni yargı paketi kapsamında tüm ceza evlerine avukat ataması gerçekleştirilecek. Görev yapacak avukatlar mahkumlara rehberlik hizmeti verirken mahkumların sorularına açıklık getirecek.