17-25 Aralık darbe girişimi | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan önemli açıklama: Türkiye vesayete boyun eğmedi
FETÖ'nün AK Parti'yi devirmek için başlattığı ilk darbe girişimi olan 17-25 Aralık olaylarının üzerinden 10 yıl geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada,7-25 Aralık darbe girişiminin, anayasal düzeni ve demokratik kazanımları yok etmeyi, Türkiye’yi vesayetin karanlığına yeniden döndürmeyi amaçlayan milli irade düşmanı bir aklın operasyonlarından biri olduğunu söyledi.
Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'den talimat alan örgüt üyeleri, 17-25 Aralık kumpasıyla devlet otoritesini ve tüm anayasal kurumları ele geçirmeyi hedeflemiş, sahte deliller ve hukuksuz dinlemeler ile meşru hükümeti düşürmek istemişti. Yargı ve emniyet gücünün silah olarak kullanıldığı darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Bakan Tunç, "17-25 Aralık; devlet içinde yuvalanmış FETÖ terör örgütü mensuplarınca yargı ve emniyet kurumları kullanılarak hukuksuz dinlemeler ve sahte delillerle milli iradenin hedef alındığı, hükümete yönelik bir darbe girişimidir" dedi.
MEŞRU HÜKÜMET DÜŞÜRÜLMEK İSTENDİ
17-25 Aralık'ın, anayasal düzeni ve demokratik kazanımları yok etmeyi, Türkiye'yi vesayetin karanlığına yeniden döndürmeyi amaçlayan milli irade düşmanı bir aklın operasyonlarından biri olduğunu belirten Bakan Tunç, "Bu süreçte devlet içinde yuvalanmış FETÖ terör örgütü mensuplarınca yargı ve emniyet kurumları demokrasi dışı eylemlerin merkezi haline getirilmeye çalışılmış, sahte deliller üretilerek hukuk yok sayılmış, keyfi emir ve talimatlarla meşru hükümet düşürülmek istenmiştir. Tıpkı, 7 Şubat MİT kriziyle, Gezi kalkışmasıyla hedeflendiği gibi ülkemizin huzur, güven ve istikrarını hedef alan bu girişimin de karşısında durulmuş, aziz milletimizin desteğiyle bu kalkışmaya da geçit verilmemiştir" ifadelerini kullandı.
FETÖ HAİN PLANINI 15 TEMMUZ'DA MİLLETE SİLAH DOĞRULTARAK HAYATA GEÇİRMEYE ÇALIŞTI
FETÖ'nün 17-25 Aralık'ta gerçekleştiremediği hain planını 15 Temmuz'da devreye soktuğunu kaydeden Bakan Tunç, "Karanlık FETÖ terör örgütü yargı ve emniyet içine sızmış elemanlarıyla gerçekleştiremediği hain planını 15 Temmuz'da bu aziz millete silah doğrultarak, tankları üzerine sürerek, uçaklarla bombalayarak hayata geçirmeye çalışmış, bu hain darbe girişimi de başta milletimizin şanlı direnişi, Anayasaya bağlı, milli iradeye saygılı yargı mensuplarımız, kahraman polisimiz ve vatansever askerimizle boşa çıkarılmıştır" diye konuştu.
ÜLKEMİZİ HUZURLU BİR GELECEĞE TAŞIMAKTA KARARLIYIZ
Bakan Tunç, "Vesayet odaklarınca demokrasi dışı müdahalelerin ülkemizin kazanımlarını nasıl heba ettiğini, demokrasimizin kurumsallaşmasına, güçlenmesine nasıl engel olduğunu çok iyi biliyoruz. Yakın tarihimizde yaşanan acı tecrübeleri asla aklımızdan çıkarmadan 21 yıldır, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde attığımız adımlarla temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık. Bundan sonra da demokrasimizin standartlarını yükseltmeye, hukukun üstünlüğünü esas alarak adaletin tecellisi için çok çalışmaya, aziz milletimizden aldığımız güçle ülkemizi huzurlu bir geleceğe taşımaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.
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