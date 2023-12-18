Marmara’daki deprem İstanbul ve çevresini salladı! Büyük Marmara Depremi yaklaştı?

Yalova Çınarcık merkezli 4,1 büyüklüğünde deprem saat 23.53'te meydana geldi. Sarsıntı başta İstanbul ve Bursa olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Bazı vatandaşlar kendini sokağa attı. Depremin yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. Yetkililer herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi. Peki Çınarcık depremi ne anlama geliyor? Olası Marmara Depremi’nin ayak sesleri mi? Büyük Marmara Depremi kapıda mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir değerlendirdi.

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