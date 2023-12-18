Büyük İstanbul depremini tetikler mi? Deprem uzmanı A Haber’de açıkladı

Şu an için bu bir gösterge değil büyük bir paniğe gerek yok. Zaten bu bölgede potansiyel bir depremi beklediğimizi tüm uzmanlar açıklıyor. Doğal olarak bu beklenti devam ediyor. Ancak bu deprem daha büyük bir depremin habercisi değil.

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