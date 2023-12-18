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Gümüşhane'de gece yarısı deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

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Giriş Tarihi: 18.12.2023 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
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Gümüşhane’de gece yarısı deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01:15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan, 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti. Sarsıntı Trabzon başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 15,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Büyüklük:4.3 (Mw)

Yer:Kelkit (Gümüşhane)

Tarih:2023-12-18

Saat:01:15:50 TSİ

Enlem: 39.93083 N

Boylam: 39.3175 E

Derinlik: 15.03 km

2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

18-12-2023 01:15:5039.930839.317515.03MW4.3Kelkit (Gümüşhane)613189

18-12-2023 01:08:0039.920839.33866.98ML2.2Kelkit (Gümüşhane)613188

18-12-2023 01:03:2039.921739.326410.45ML2.6Kelkit (Gümüşhane)613187

18-12-2023 00:55:1039.939739.37085.36ML1.9Kelkit (Gümüşhane)613185

18-12-2023 00:54:1739.937539.37729.93ML1.7Kelkit (Gümüşhane)613186

18-12-2023 00:50:4440.775631.51227.06ML2.2Merkez (Bolu)613184

18-12-2023 00:24:3840.731729.091111.33ML2.3Marmara Denizi - [09.75 km] Çınarcık (Yalova)613181

18-12-2023 00:23:2537.743927.01067.09ML1.9Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [19.08 km] Kuşadası (Aydın)613183

18-12-2023 00:19:1038.213637.65646.95ML2.0Elbistan (Kahramanmaraş)613182

18-12-2023 00:16:4940.755629.15477ML1.2Marmara Denizi - [10.59 km] Adalar (İstanbul)613180

18-12-2023 00:08:1239.93539.343312.99ML1.7Kelkit (Gümüşhane)613178

18-12-2023 00:02:3039.916739.32286.96ML1.5Kelkit (Gümüşhane)613179

18-12-2023 00:02:0740.736729.05759.34ML1.6Marmara Denizi - [10.33 km] Çınarcık (Yalova)613177

17-12-2023 23:57:2340.726929.0856.98ML1.9Marmara Denizi - [09.18 km] Çınarcık (Yalova)613176

17-12-2023 23:53:5240.721729.099411.18MW4.1Marmara Denizi - [08.52 km] Çınarcık (Yalova)613175

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