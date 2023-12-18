Gümüşhane’de gece yarısı deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.