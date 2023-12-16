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AFAD duyurdu: Fethiye'de korkutan deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.12.2023 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
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AFAD duyurdu: Fethiye’de korkutan deprem!

Son dakika haberleri... AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, 4.0 şiddetindeki deprem Akdeniz'i salladı. Merkez üssü Muğla Fethiye olan sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

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