Katil İsrail’in acziyeti ortaya çıktı! Son 5 günde 100’den fazla İsrail askeri aracı hedef alındı

"ÇATIŞMALAR İSRAİL GÜÇLERİNİN ZAYIFLIĞINI GÖSTERDİ"

Direniş güçlerinin 70 gün sonra hala elleri tetikte beklediğini dile getiren Ebu Ubeyde, İsrail güçleriyle girilen çatışmalarda, bu güçlerin ne kadar "korkak, zayıf ve ahlaksız" olduğunu gördüklerini ifade etti.

İsrail'in, askerlerine değil teknolojiye ve gelişmiş silahlara güvendiğini belirten Ebu Ubeyde, "Bu askerler gerçekle yüzleştikleri anda kaçıyor, çığlık atıyor ve çocuk gibi yardım istiyor. Bizim mücahitlerimiz ise onları avlıyor." dedi.