Katil İsrail'in acziyeti ortaya çıktı! Son 5 günde 100'den fazla İsrail askeri aracı hedef alındı
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde savaşın son durumu hakkında bilgi verdi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son 5 günde Gazze Şeridi'nde 100'den fazla İsrail askeri aracının vurulduğunu duyurdu.
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 70. gününde, sahada yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verdi.
ABD'nin, İsrail'e, sanki dünyanın en büyük devletlerinden biriyle savaşıyormuş gibi havadan destek köprüsü kurduğunu ifade eden Ebu Ubeyde, buna rağmen Filistinli direniş güçlerinin İsrail güçlerinin saldırılarına karşı koymaya devam ettiğini belirtti.
Son 5 gün içinde Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi, Eş-Şucaiyye ve Ez-Zeytun mahalleleri ile Şeyh Rıdvan bölgesinde ve güneydeki Han Yunus'ta 100'den fazla askeri aracı hedef aldıklarını, İsrail piyade güçlerine pusu kurduklarını aktaran Ebu Ubeyde, bu süreçte çok sayıda İsrail askerinin öldüğünü ve yaralandığını kaydetti.
"ÇATIŞMALAR İSRAİL GÜÇLERİNİN ZAYIFLIĞINI GÖSTERDİ"
Direniş güçlerinin 70 gün sonra hala elleri tetikte beklediğini dile getiren Ebu Ubeyde, İsrail güçleriyle girilen çatışmalarda, bu güçlerin ne kadar "korkak, zayıf ve ahlaksız" olduğunu gördüklerini ifade etti.
İsrail'in, askerlerine değil teknolojiye ve gelişmiş silahlara güvendiğini belirten Ebu Ubeyde, "Bu askerler gerçekle yüzleştikleri anda kaçıyor, çığlık atıyor ve çocuk gibi yardım istiyor. Bizim mücahitlerimiz ise onları avlıyor." dedi.
İşgal altındaki Batı Şeria'daki baskın ve saldırılara da değinen Ebu Ubeyde, Filistin halkının ve direniş güçlerinin görevinin, işgalciye karşı her yolu kullanarak direnmek olduğunu kaydetti.
Filistin halkının bir bütün olduğunu ve topraklarından gitmeyeceğini vurgulayan Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsraillilerin gideceğini ifade etti.
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