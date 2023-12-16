Togg’da yeni dönem! Sanayi ve Tekonoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu: Sona gelindi

"MİLLİ UYDU MARKAMIZI OLUŞTURACAĞIZ"

Uydu teknolojilerinde bugüne kadar elde edilen Ar-Ge kabiliyetini ticarileştireceklerini anlatan Kacır, "Ülkemizin stratejik güvenliği için milli uydu markamızı oluşturacağız" dedi. Kacır, "Üretimini tamamlamak üzere olduğumuz ilk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı önümüzdeki aylarda uzaya göndereceğiz. Böylelikle haberleşme uydusunu milli olarak üretebilen 10 ülkeden biri olacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'yı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel deneyler gerçekleştirmek üzere 9 Ocak 2024 tarihinde uzaya göndereceklerini söyleyen Kacır, "Milli Uzay Programı hedeflerimizden 'Ay Misyonu' kapsamında uzay aracının tasarım ve üretim çalışmalarını tamamlayarak bu görevde kullanılacak hibrit yakıtlı roket motorunu geliştireceğiz" dedi.