İsrail’den katliamın ötesinde alçaklık! Gazze’ye giden yiyecekleri ateşe verip evleri yağmaladılar

SİVİL HALKA GİDEN YİYECEKLERİ ATEŞE VERDİLER

İsrail'in kan donduran vahşetine tepkiler sürmeye devam ederken Amerikan haber sitesi CNN, Gazze'ye girdi. Katil sürüsü İsrail askerlerinin görüntüleri kan dondurdu.



Doğrudan kameraya bakan bir İsrail askerinin, Gazze halkına yardım için gönderilen yiyecekleri ateşe verdiği görüldü. Yanındaki askerin ise "Bu karanlık yerin ışığını yakıyoruz ve buradan hiçbir iz kalmayana kadar yakıyoruz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.