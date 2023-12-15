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İsrail'den katliamın ötesinde alçaklık! Gazze'ye giden yiyecekleri ateşe verip evleri yağmaladılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2023
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İsrail’den katliamın ötesinde alçaklık! Gazze’ye giden yiyecekleri ateşe verip evleri yağmaladılar

İşgalci İsrail'in Gazze'de sivil halka uyguladığı zulüm katliamında ötesine taşındı. Son olarak ortaya çıkan görüntüler adeta kan dondurdu. İşgalci İsrail askerlerinin, sivillere giden yiyecekleri ateşe verdiği görüntüler soykırımın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Soykırımcı İsrail, iki ayı aşkın süredir mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor. Adeta toplu mezarlık haline gelen Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyor.

FOSFOR BOMBALARI ATILDI, HASTANELER HEDEF ALDI

Katil İsrail dünyanın gözü önünde her türlü savaş suçuna da imza attı. Bütün sivil yerleşim yerleri hedef alınırken, hastaneler, okullar, fırınlar, ambulanslar bombalandı.

Bununla yetinmeyen İsrail sivilleri fosforlu bombalarla hedef aldı.

HOLOKOST'U GERİDE BIRAKTILAR

İsrail'in Gazze'deki halka karşı işlediği suçları gerekçelendirmek için yalanlar ortaya atarken, Holokost'u geride bırakan vahşete imza attı.

Gazze Şeridi'nde elektrik ve içme suyunu kesmeyi, akaryakıt, ilaç ve gıda yardımlarını engelledi.

ABD HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLIYOR

Öte yandan İsrail'in katliamlarına ABD destek çıkmaya ve yardımlarını sürdürmeye devam ediyor.

SİVİL HALKA GİDEN YİYECEKLERİ ATEŞE VERDİLER

İsrail'in kan donduran vahşetine tepkiler sürmeye devam ederken Amerikan haber sitesi CNN, Gazze'ye girdi. Katil sürüsü İsrail askerlerinin görüntüleri kan dondurdu.

Doğrudan kameraya bakan bir İsrail askerinin, Gazze halkına yardım için gönderilen yiyecekleri ateşe verdiği görüldü. Yanındaki askerin ise "Bu karanlık yerin ışığını yakıyoruz ve buradan hiçbir iz kalmayana kadar yakıyoruz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

EVLERİ YAĞMALIYORLAR, NEFRET KUSUYORLAR

CNN incelenen videonun katil İsrail askerlerinin nefretini gösteren birkaç videodan biri olduğunu belirtirken, diğer videolarda askerlerin evleri yağmaladığı, sivil mülklere zarar verdiği ve ırkçı ve nefret dolu bir dil kullandığı gözler önüne seriyor.

FİLİSTİNLİ KADINLARA TACİZ

Amerikan haber sitesi CNN'nin incelediği videolardan birinde bir askerin, bir kadının iç çamaşırları dahil gardırobunu incelediği ve Filistinli kadınları tacizde bulunduğu kaydediliyor.

"GAZZE'Yİ SİLELİM"

İnternette paylaşılan bir fotoğrafta, Gazze'de duvara sprey boyayla yazılmış, "Duvar yazılarını silmek yerine Gazze'yi silelim" yazan İbranice bir tabelanın yanında duran bir asker görülüyor.

BARBARLIĞI İNKAR ETMEDİLER

Büyük tepkilere neden olan görüntüleri İsrail'i yetkililer inkar etmezken, faillerin ise katliam bitikten sonra cezalandırılacağı yalanına soyundu.

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