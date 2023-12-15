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Katil Netanyahu son demlerini yaşıyor! İsraillilerin birçoğu Gantz'ın başbakan olmasını destekliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2023
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Katil Netanyahu son demlerini yaşıyor! İsraillilerin birçoğu Gantz’ın başbakan olmasını destekliyor

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki masum sivil halkın üzerinde uyguladığı insanlık dışı soykırım bitmek bilmezken, katliamdan elini bir an olsun çekmeyen Netanyahu son demlerini yaşıyor. İşgalci Netanyahu halk desteğini kaybederken, İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklaması, halkın yüzde 51'inin, Ulusal Birlik Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz'ın başbakanlık görevini üstlenmesini desteklediğini ortaya koydu.

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaptığı soykırımın baş sorumlusu olan Başbakan Netanyahu'nun sonu geliyor.

ON BİNLERCE SİVİLİ KATLETTİLER

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nin ardından dönüş yolunda gazetecileri yaptığı açıklamada Netanyahu'nun savaş suçlusu ilan edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Peşini bırakmayacağız, takipçisi olacağız. Biz bu soykırımda parmağı olan tüm İsrail yöneticilerinin yargılanıp ceza almasını istiyoruz. Bunun için dünyaya görev düşüyor. Hem rahmetli Aliya'nın dediği gibi "Unutulan soykırım tekrarlanır." ifadelerini kullanmıştı.

KENDİ HALKI KATİL NETANYAHU'YU İSTEMİYOR

İşgalci İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklaması, halkın yüzde 51'inin, Ulusal Birlik Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz'ın başbakanlık görevini üstlenmesini desteklediğini ortaya koydu.

İsrail'in "Maariv" gazetesi, 510 İsrailliden oluşan rastgele bir örneklemi içeren Lazar Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen anketin sonuçlarını yayınladı.

Haberde, ankete katılan İsraillilerin yalnızca yüzde 31'inin mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun makamında kalmasını desteklediği, yüzde 51'inin Gantz'ı başbakanlık pozisyonuna uygun gördüğü, yüzde 18'inin ise bu konuda bir fikir belirtmediği aktarıldı.

Anket sonuçlarına göre, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin popülerliğinin azaldığı, bugün seçim olsa 120 sandalyeli İsrail Meclisinde Likud'un 17, Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi'nin ise 39 milletvekili çıkaracağı belirtildi.

Likud ve müttefiki partilerin ancak 43 sandalye elde edebileceği ve hükümeti kurma yeter sayısı olan 61 milletvekiline ulaşamayacağı kaydedildi.

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