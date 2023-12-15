Katil Netanyahu son demlerini yaşıyor! İsraillilerin birçoğu Gantz’ın başbakan olmasını destekliyor

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"



Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nin ardından dönüş yolunda gazetecileri yaptığı açıklamada Netanyahu'nun savaş suçlusu ilan edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Peşini bırakmayacağız, takipçisi olacağız. Biz bu soykırımda parmağı olan tüm İsrail yöneticilerinin yargılanıp ceza almasını istiyoruz. Bunun için dünyaya görev düşüyor. Hem rahmetli Aliya'nın dediği gibi "Unutulan soykırım tekrarlanır." ifadelerini kullanmıştı.