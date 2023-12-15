İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde bulunan 3 İsrailli esiri “yanlışlıkla” öldürdüğünü açıkladı
İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde bulunan 3 İsrailli esiri “yanlışlıkla” öldürdüğünü açıkladı. Katil İsrail ordusundan olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “İsrail ordu güçleri ,Şucaiye’deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler onlara ateş açtı ve öldürüldüler.” ifadelerine yer verildi.
Katil İsrail ordusu, katliam ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, 3 esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurdu.
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İşgalci İsrail ordusundan olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İsrail ordu güçleri ,Şucaiye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler onlara ateş açtı ve öldürüldüler." ifadelerine yer verildi.
Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde "ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı" belirtilen açıklamada, bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail'e nakledildiği ve ardından cesetlerin 3 esire ait olduklarının doğrulandığı kaydedildi.
Yapılan ayrıntılı incelemenin ardından, cesetlerin, Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayımlanmasını istemediği bir esire ait olduğunun belirlendiği aktarıldı.
İsrail ordusunun konuyu incelemeye başladığına işaret edilen açıklamada, olayın yaşandığı "bölgenin son birkaç gündür devam eden çatışmaların yaşandığı aktif bir savaş bölgesi olduğu" savunuldu.
Açıklamada, "Olaydan anında dersler çıkarıldı ve bunlar sahadaki tüm İsrail ordu birliklerine aktarıldı. İsrail ordusu, trajik olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getiriyor ve ailelere en içten başsağlığı dileklerini iletiyor. Ulusal misyonumuz, kayıp kişilerin yerini tespit etmek ve tüm rehineleri evlerine geri getirmektir." ifadeleri kullanıldı.
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