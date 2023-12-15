ABD’den PKK/YPG’ye 156 milyon dolar! 2024 savunma bütçesinden terör örgütüne destek verilecek

Ukrayna ile ilgili durum ABD'nin iç siyasetini ilgilendiriyor. ABD'nin sebep olduğu hatalardan dolayı ortaya çıkan bir savaş var. Sovyetlere ve Rusya'ya karşı "soğuk savaştaki" pozisyonunu göz ardı ederek Ukrayna'da ne olursa olsun diyemez. Her iki ülke arasında tarihi bir misyon vardı. Tarihsel zincir kendini Ukrayna'da sıcak savaş olarak kendini gösterdi. Rusların Ukrayna'da durdurulmaması başka stratejik problemler çıkarabilir. Dşünce yapısı öyle işliyor.