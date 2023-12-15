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ABD'den PKK/YPG'ye 156 milyon dolar! 2024 savunma bütçesinden terör örgütüne destek verilecek

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 15.12.2023 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023
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ABD’den PKK/YPG’ye 156 milyon dolar! 2024 savunma bütçesinden terör örgütüne destek verilecek

ABD Kongresi’nde kabul edilen 2024 savunma bütçesinde Irak ve Suriye'de DEAŞ ile mücadele fonuna toplam 398 milyon dolar ayrıldı. Terör örgütü PKK/YPG'nin de faydalanacağı Suriye bölümüne 156 milyon dolar tahsis edildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınından ABD’de bulunan gazeteci Mustafa Tanyeri değerlendirdi.

Beyaz Saray'a gönderilen 2024 savunma bütçesinde ağırlıklı olarak PKK/YPG'nin faydalandığı, Suriye'ye ayrılan fon, 2023'e kıyasla 9 milyon dolar azaltılarak 2024 yılı için 156 milyon dolar olarak belirlendi. Geçen yıl 322 milyon dolar tahsis edilen Irak bölümüne ise bu yıl 242 milyon dolar ayrıldı. DEAŞ'a karşı Irak ve Suriye'de mücadele fonu kapsamında 2024 mali yılı için toplam 398 milyon dolar tahsis edildi.

Söz konusu savunma bütçesinde bu fonun, ABD'nin "Suriye Demokratik Güçleri (SDG)" adıyla andığı PKK/YPG'ye "DEAŞ'la mücadele ve DEAŞ'lı tutukluları belli hapishanelerde tutması" gibi sebeplerle tahsis edildiği belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasının ardından savunma bütçesinin yasalaşması bekleniyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınından ABD'de bulunan gazeteci Mustafa Tanyeri değerlendirdi.

ABD/Virginia | Gazeteci Mustafa Tanyeri: ABD'nin geçtiğimiz yıl savunma bütçesi 858 milyar dolardı. Bu sene 30 milyar dolarlık bir artışla 886 milyar dolara çıkartıldı. Yani ABD savunma harcamalarını arttıracak. Burada bizi ilgilendiren ise ABD'nin Orta Doğu'da yürüttüğü faaliyetlere yönelik durumudur. Burada bir değişiklik söz konusu. ABD'nin geçtiğimiz yıl Irak'taki askeri durumu için ayırdığı bütçe 322 milyon dolar. 2024 yılında burada radikal bir düşüş söz konusu. 242 milyon dolara düşmüş durumda. ABD Irak'taki faaliyetlerini azaltmaya karar vermiş durumda.

Suriye'deki politikası ise benzer şekilde devam ediyor. Buraya özel bir önem atfetmediğini anlayabiliriz. Bu sene Suriye bölümüne 156 milyon dolar pay var. Geçtiğimiz yıl 165 milyon dolar pay vardı. Burada 9 milyon dolarlık bir düşüş var. Suriye'de PKK/YPG unsurlarına desteği devam edeceği açık şekilde belli oluyor. Suriye'de bu durum yaşanırken ABD'nin kendini Irak'tan çekmeye başladığını görüyoruz.

Ukrayna ile ilgili durum ABD'nin iç siyasetini ilgilendiriyor. ABD'nin sebep olduğu hatalardan dolayı ortaya çıkan bir savaş var. Sovyetlere ve Rusya'ya karşı "soğuk savaştaki" pozisyonunu göz ardı ederek Ukrayna'da ne olursa olsun diyemez. Her iki ülke arasında tarihi bir misyon vardı. Tarihsel zincir kendini Ukrayna'da sıcak savaş olarak kendini gösterdi. Rusların Ukrayna'da durdurulmaması başka stratejik problemler çıkarabilir. Dşünce yapısı öyle işliyor.

Ukrayna'ya yapılan yardıma karşı sınır güvenliğini öne süren Cumhuriyetçiler bu durumdan rahatsız olurken İsrail'e yapılan yardıma ses çıkarmıyor. İsrail'e yapılan yardımlar konusunda Meksika sınırı ya da oradan ABD'ye akın eden insanlar gündeme gelmiyor. İsrail'e yapılan desteğe hep beraber canı gönülden destek veriyorlar. Bu iç siyasete bağlı bir mesele.

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