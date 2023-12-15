15 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist daha SİHA ile etkisiz hâle getirildi

MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist daha SİHA ile etkisiz hâle getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2023 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023
ABONE OL
MSB duyurdu: 5 PKK’lı terörist daha SİHA ile etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" başlığıyla 5 PKK'lı teröristin daha Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA