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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 15.12.2023 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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