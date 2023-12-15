15 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD'den PKK/YPG'ye 156 milyon dolar! 2024 savunma bütçesinden terör örgütüne destek verilecek

ABD'den PKK/YPG'ye 156 milyon dolar! 2024 savunma bütçesinden terör örgütüne destek verilecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.12.2023 19:08
ABD Kongresi’nde kabul edilen 2024 savunma bütçesinde Irak ve Suriye'de DEAŞ ile mücadele fonuna toplam 398 milyon dolar ayrıldı. Terör örgütü PKK/YPG'nin de faydalanacağı Suriye bölümüne 156 milyon dolar tahsis edildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınından ABD’de bulunan gazeteci Mustafa Tanyeri değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Teröre bitmeyen destek! ABD para akıtacak
Teröre bitmeyen destek! ABD para akıtacak
İsrail Hamas liderleri için para ödülü koydu!
İsrail Hamas liderleri için para ödülü koydu!
Irak’ta 10 yıl sonra yerel seçim!
Irak'ta 10 yıl sonra yerel seçim!
Hakan Fidan’dan Gazze diplomasisi!
Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi!
Bulundukları odaya el bombası attı
Bulundukları odaya el bombası attı
İran’da karakola saldırı: 11 ölü
İran'da karakola saldırı: 11 ölü
Katliamın gölgesinde 10. Cuma
Katliamın gölgesinde 10. Cuma
Gazze elit manganın mezarı oldu
Gazze elit manganın mezarı oldu
Blınken nasıl ABD Dışişleri Bakanı oldu?
Blınken nasıl ABD Dışişleri Bakanı oldu?
ZARA’ya unutulmayacak Gazze dersi!
ZARA’ya unutulmayacak Gazze dersi!
ABD’nin ezber bozan İsrail mesajları!
ABD'nin ezber bozan İsrail mesajları!
İngiltere’den radikal karar!
İngiltere'den radikal karar!
Daha Fazla Video Göster