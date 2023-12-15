ABD'den PKK/YPG'ye 156 milyon dolar! 2024 savunma bütçesinden terör örgütüne destek verilecek

ABD Kongresi’nde kabul edilen 2024 savunma bütçesinde Irak ve Suriye'de DEAŞ ile mücadele fonuna toplam 398 milyon dolar ayrıldı. Terör örgütü PKK/YPG'nin de faydalanacağı Suriye bölümüne 156 milyon dolar tahsis edildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınından ABD’de bulunan gazeteci Mustafa Tanyeri değerlendirdi.

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