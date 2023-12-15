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2024’te terörün finansmanı ABD’den PKK’ya 156 milyon dolar

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 11:41
Güncelleme:15.12.2023 11:44
ABD'nin 886 milyar dolarlık bütçesi kongreden onay aldı. ABD 2024'te terör örgütü PKK/YPG'ye yaklaşık 156 milyon dolarlık fon ayırdı. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin eski Şam Büyükleçisi Robert Ford Washington'un terör örgütüne desteğinin devam edeceğini açıklamıştı.
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