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Sağlık Bakanı Koca, tedavi gören Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Bitmez'i hastanede ziyaret etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2023
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Sağlık Bakanı Koca, tedavi gören Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Bitmez’i hastanede ziyaret etti

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca, tedavi gören Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Bitmez'i hastanede ziyaret etti. Bakan Koca, Bitmez'in sağlık durumunun düne göre daha ciddi olduğunu belirtti.

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