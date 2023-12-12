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Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez TBMM kürsüsünde bayıldı! Kafasını yere çarptı...

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Giriş Tarihi: 12.12.2023 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
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Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez TBMM kürsüsünde bayıldı! Kafasını yere çarptı...

TBMM'de bütçe maratonu hakkında konuşmalar sürerken  Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Bitmez konuşma yaptığı esnada bayılarak yere düşerken kafasını yerdeki basamağa çarptı. Bu olay sonrası Genel Kurul'a ara verildi. İşte detaylar...

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