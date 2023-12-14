14 Aralık 2023, Perşembe
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Hasan Bitmez hayatını kaybetti! Saadet Partili vekil TBMM'de fenalaşmıştı
Son dakika haberine göre TBMM'de yaptığı konuşma sırasında fenalaşan Saadet Partili milletvekili Hasan Bitmez, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilmez'in saat 11.50'de vefat ettiğini açıkladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Bilmez'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.