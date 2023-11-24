Meral Akşener Ümit Dikbayır’ın iddialarına ilişkin ilk kez konuştu: Siyasette edep haya ve ahlak duygusu çok önemli

"ÇOK ÇİRKİN SUÇLAMALARA MARUZ KALDIM"

Nezaketimi bozmadan, çok çirkin ve haksız suçlamalara maruz kaldım. Genel idare kurulumuzla aldığımız kararla seçimlere tek girme kararı aldık. Bu ülke bu partiyi yönetmek üzere kuruldu ve iftiralara uğradı.

SİYASETTE EDEP HAYA VE AHLAK ÇOK ÖNEMLİ

Dün Dikbayır'ın konuşmasını izlemedim. Çok üzüldüğümü ifade ediyorum. İddia sahibini isimlendirdiği kişilerle ilgili mahkemeye gittiği bir süreç bu. İlgili arkadaş ihraç istemiyle disipline verildiği bir süreçteyiz. Siyasette edep haya ve ahlak duygusu çok önemli.