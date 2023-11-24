Meral Akşener Ümit Dikbayır'ın iddialarına ilişkin ilk kez konuştu: Siyasette edep haya ve ahlak duygusu çok önemli
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisindeki taciz ve para transferi iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. Ümit Dikbayır'ın katıldığı canlı yayını izlemediğini söyleyen Akşener çok üzüldüğünü ifade etti. Akşener partilerinin iftiraya uğradığını ifade ederken Dikbayır'ın sözlerine ilişkin "Siyasette edep haya ve ahlak duygusu çok önemli" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İYİ Parti'de yerel seçim öncesi ortalık iyice karışırken parti içindeki taciz ve para transferi iddiaları siyasetin gündemine bomba gibi düştü.
DİKBAYIR PİMİ ÇEKTİ BOMBAYI BIRAKTI
Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti'nin kasasında 132 milyon TL'nin eksik olduğunu ve yurtdışına para transfer edildiği ifade ederek Meral Akşener'in eşinin, oğlunun ve gelinin hesaplarının inceletildiği gibi bomba iddialarla gündeme gelmişti.
"KANITLANIRSA İSTİFA EDERİM"
İddiaların göbeğindeki partinin Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır yaptığı açıklamada "Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim" dedi.
KESİN İHRAÇ TALEBİ
"Akşener'in hesapları incelensin" diye dilekçe veren Ümit Dikbayır, partideki bir kadını taciz ettiği iddiasıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
AKŞENER'DEN DİKBAYIR'IN İDDİALARINA YANIT
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çanakkale'de düzenlenen etkinlikte bir basın mensubunun Ümit Dikbayır'ın iddialarına yönelik sorusuna yanıt verdi.
İşte Akşener'in konuşmasında öne çıkanlar:
"ÇOK ÜZÜLDÜĞÜMÜ İFADE ETMEK İSTERİM"
Çok üzüldüğümü ifade etmek isterim. Benim bir prensibim var. Partimizden ayrılan isimler hakkında konuşmaya özen gösterdim arkadaşlarımın da konuşmamasına özen gösterdim.
"ÇOK ÇİRKİN SUÇLAMALARA MARUZ KALDIM"
Nezaketimi bozmadan, çok çirkin ve haksız suçlamalara maruz kaldım. Genel idare kurulumuzla aldığımız kararla seçimlere tek girme kararı aldık. Bu ülke bu partiyi yönetmek üzere kuruldu ve iftiralara uğradı.
SİYASETTE EDEP HAYA VE AHLAK ÇOK ÖNEMLİ
Dün Dikbayır'ın konuşmasını izlemedim. Çok üzüldüğümü ifade ediyorum. İddia sahibini isimlendirdiği kişilerle ilgili mahkemeye gittiği bir süreç bu. İlgili arkadaş ihraç istemiyle disipline verildiği bir süreçteyiz. Siyasette edep haya ve ahlak duygusu çok önemli.
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