Ümit Dikbayır'dan Akşener'e ve İYİ Parti'ye gözdağı: Beni mahkemeye versinler hesaplar kitaplar ortaya çıksın
Yerel seçimlere artık kısa bir süre kalırken İYİ Parti'de yaşanan kaos dinmek bilmiyor. İYİ Parti'de Akşener'e yakınlığıyla tanınan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır "Akşener'in banka hesapları incelensin" diyerek dilekçe verirken gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulunmuş, taciz suçlamasıyla disipline sevk edilmiş ve ardından partiden ihraç edilmişti. Dikbayır partiden ihracının ardından ilk kez konuştu ve Akşener'in yaptıklarına anlam veremediğini söyleyip "Beni dava etsinler, herkesin hesabı kitabı ortaya çıksın" diyerek bir kez daha gözdağı verdi.
14 ve 28 Mayıs'ta yaşanan hezimetin ardından İYİ Parti'de kazan kaynamaya devam ediyor.
İYİ PARTİ'DE BÜYÜK KARGAŞA
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Genel Başkan Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği, ayrıca belediyelerle de ticari ilişki kurduğu iddia edilmişti.
"BİRİSİ KANITLANIRSA İSTİFA EDERİM"
İddiaların göbeğindeki partinin Sakarya Milletvekili, eski Genel Muhasibi Ümit Dikbayır yaptığı açıklamada "Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim" dedi.
Partinin Disiplin Kurulu Başkanlığı'na başvurarak hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulmasını isteyen Dikbayır, sonuç alamazsa Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na başvuracağını söyledi.
İYİ PARTİ'DEN DİKBAYIR KARARI
İYİ Parti'nin, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verdiği bildirildi.
Partiden yapılan açıklamada, Müşterek Disiplin Kurulunun bugün toplandığı belirtildi.
Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, tüzüğümüzün 4 ayrı maddesinin ihlali konusunda kesin ihraç ve tedbir talebi istemiyle Disiplin Kurulu'na sevki gerçekleştirilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesi kullanılmıştı.
"REZİL KEPAZE EDECEĞİM"
Akşener ve İYİ Parti kadrolarına gözdağı veren Dikbayır, "Bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar" demişti.
Taciz suçlamalarına ilişkin de konuşan Ümit Dikbayır, suçlamaların tamamını reddetti.
İYİ PARTİ'DEN DİKBAYIR AÇIKLAMASI
İYİ Partitaciz gerekçesiyle Parti Disiplin Kurulu'na sevk ettiği İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, hakkında soruşturma başlatılmasına oy birliğiyle karar verdi.
DİKBAYIR'DAN BÜYÜK İTİRAFLAR
Tüm bu yaşananların ardından katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Ümir Dİkbayır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ilk kırılmasını anlattı.
İşte İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın açıklamalarından satır başları:
"BU SALDIRI OLDUĞU GÜN, GENEL BAŞKAN İLE BİR GERGİNLİK YAŞADIK"
Şimdi bu süreç, 31 Mart 2023'te İstanbul İl Başkanlığımıza bir saldırı olmuştu. Bu saldırı olduğu gün, Genel Başkan ile bir gerginlik yaşadık. Ben son zamanlarda kendi koruma ekibinin, kendi genel başkanlık katının işine karışmıyordum. Orası başka bir alan, kendi özel kalemi karışıyordu. Oraya hatırlarsanız korumaları gelemedi. Nedeni onların oteli uzaktaydı. Uzakta olmasının sebebi ben değildim. Ama orada bir gerginlik yaşadık. Ben neticede 55 yaşında bir aile babasıyım ve kırıldım Sakarya'ya geri döndüm. Korumalarının gelememesinden beni sorumlu tuttu. Akşener'e yakın olan oteli korumaları beğenmemişti. Ben de karşı çıkmıştım ama çok da müdahale edemiyorsunuz. Sakarya'ya geri dönerken beni aradı 'geri dön' dedi. Ben de o halde geri dönmedim.
"AKŞENER'İN OĞLU EVİME GELDİ"
Oğlu Fatih Akşener, evime geldi. Ben aslında bu dönem aday olmayacaktım. Gördüğüm başka şeylerde vardı ama bu son damla olmuştu. Ben siyaset defterini o gün kapatmıştım. Ama oğlu Fatih Akşener 2-3 saatten fazla oturdu. "Ben bir şey istemiyorum, siyaset sahnesini kapatacağım" dedim. Akşener'in oğlu "bunu biz anlatamayız" dedi. Ben de "anlatırım, bir hastalık bahane ederim, işimi gücümü bahane ederim, sessiz sedasız bırakmak istiyorum" dedim. Genel başkanın yalnız kalacağını söyleyince aday oldum. Seçim sürecinde genel başkanla birlikte çalıştım. Genel başkanın yanında olmam gerekiyordu ama Sakarya'da olmam gerekiyordu. Sonra Sakarya'da olamayınca eşim bir adaymış gibi 3. Sıra milletvekilimizin yanında aday gibi çalıştı, benim yokluğum konuşulmasın diye. Orada da kırıcı şeyler, hak etmediğimiz şeyler söylendi.
PARTİ POŞETLERİNDE KİRLİ PARA TRAFİĞİ
"Seçim bitti Fatih Akşener bana 'Kampanya ekibine para vermem lazım' dedi ben de ben Genel Başkan'dan onay alırım bütün çalışanlara birer maaş verelim zaten dedim" diyen Dikbayır "Onlar biraz daha fazla çalıştılar onlara iki maaş veririz ama elden bir para vermenin doğru olmayacağını bunun partinin içinde diğer çalışanlarla dedikodu olacağını rahatsızlık yaratacağını söyledim ve ben bu yöntemi yapmadım. Sonra duydum ki elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200'er bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış" açıklamasında bulundu.
FATİH AKŞENER'İN FETÖ SEVDASI
Dikbayır açıklamaları sonrası Fatih Akşener'in FETÖ sevdalı paylaşımları akıllara geldi. Aralık 2013'te hazırladığı kumpasın ardından, FETÖ ile etkin mücadele başladı. Birçok üst düzey bürokrat için tutuklama kararının çıkarıldığı FETÖ'nün kirli kumpasının sözcülüğünü yapanlardan birinin de Merak Akşener'in oğlu, Fatih Akşener olduğu ortaya çıktı.
Kapatılan FETÖ kurum ve kuruluşlarının yanı sıra; gözaltına alınan, firar eden, ihraç edilen FETÖ'cülere sahip çıkan Meral Akşener'in oğlu da FETÖ kumpaslarını destekledi.
"BELEDİYELERLE İLİŞKİMİ ORTAYA ÇIKARSINLAR İSTİFA EDERİM"
Benim, ailemin, sülalemin belediyelerle ticari ilişkisini ortaya çıkarsından bugün milletvekilliğinden istifa edeceğim.
AKŞENER'DEN DİKBAYIR'IN İDDİALARINA YANIT
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çanakkale'de düzenlenen etkinlikte bir basın mensubunun Ümit Dikbayır'ın iddialarına yönelik sorusuna yanıt verdi.
İşte Akşener'in konuşmasında öne çıkanlar:
"ÇOK ÜZÜLDÜĞÜMÜ İFADE ETMEK İSTERİM"
Çok üzüldüğümü ifade etmek isterim. Benim bir prensibim var. Partimizden ayrılan isimler hakkında konuşmaya özen gösterdim arkadaşlarımın da konuşmamasına özen gösterdim.
"ÇOK ÇİRKİN SUÇLAMALARA MARUZ KALDIM"
Nezaketimi bozmadan, çok çirkin ve haksız suçlamalara maruz kaldım. Genel idare kurulumuzla aldığımız kararla seçimlere tek girme kararı aldık. Bu ülke bu partiyi yönetmek üzere kuruldu ve iftiralara uğradı.
SİYASETTE EDEP HAYA VE AHLAK ÇOK ÖNEMLİ
Dün Dikbayır'ın konuşmasını izlemedim. Çok üzüldüğümü ifade ediyorum. İddia sahibini isimlendirdiği kişilerle ilgili mahkemeye gittiği bir süreç bu. İlgili arkadaş ihraç istemiyle disipline verildiği bir süreçteyiz. Siyasette edep haya ve ahlak duygusu çok önemli.
DİKBAYIR, İYİ PARTİ DİSİPLİN KURULU TARAFINDAN PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkındaki iddiaları inceleyen İyi Parti Disiplin Kurulu, Dikbayır'ın partiden ihracına karar vermişti.
DİKBAYIR'DAN İHRAÇ SONRASI İLK AÇIKLAMALAR
Bağımsız Sakarya Milletvekili Dikbayır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında kurucusu olduğu İYİ Parti'den ihraç edilme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"BASIN ÖNÜNDE İLK KONUŞAN AKŞENER'Dİ"
Basın önünde partisiyle ilgili hiç konuşmadığını dile getiren Dikbayır, "Basın önünde ilk açıklamaları yapan Sayın Meral Akşener'di. Grup toplantısında ve gittiği yerlerde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener oldu. Ben de doğal olarak savunma hakkımı kullandım. Televizyonlara çıktığım zaman da zaten ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk edilmiştim." diye konuştu.
Asıl derdinin kendisini çirkin iddialardan kurtarmak olduğunu belirten Dikbayır, "Şimdi 'Ümit Dikbayır'ı ihraç ettik' diyorlar. İYİ Parti'den adaleti, inancı, cesareti ihraç ettiler. Bunun için çok üzgünüm. Biz bu partiyi milletimizin sorunlarına çözüm bulmak için kurmuştuk. Süreç buraya gelinceye kadar Genel Başkan Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarını incelettiğim, farklı sosyal medya hesaplarını yönettiğim hatta taciz gibi iddialar da ortaya atıldı. Şimdi bunların hepsi boşa çıktı. Şimdi sorma sırası bende. Neden beni bu iddialarla değil de farklı bir iddiayla ihraç ediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
Dikbayır, kendisi hakkındaki iddialarla ilgili daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılğına başvurduğunu, yarın da taciz iddiasında bulunan kişiler hakkında şikayetçi olacağını belirtti.
İYİ Parti'nin yöneticilerine sitem eden Dikbayır, "Partinin büyükleri, yüzde yüz haklı olduğumu, iddiaların tamamının asılsız olduğunu bildikleri halde beni savunamadılar. Beni savunamayanlar, milletin hakkını nasıl savunacak, bunu milletin takdirine bırakıyorum." dedi.
"İNŞALLAH AKŞENER KONGREYE GÖTÜRÜR VE GÜVENOYU ALIR"
Dikbayır, İYİ Parti'deki istifalara ilişkin bir soruya, "Partide çok büyük sıkıntılar var. Bir ay öncesine kadar vatandaşları partiye üye yapmaya çalışanlar, şimdi kendileri istifa ediyor. Teşkilatlara bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Bu teşkilatlar canla başla çalıştı. İnşallah Genel Başkan Meral Akşener İYİ Parti'yi kongreye götürür ve tekrar güvenoyu alır." yanıtını verdi.
Ümit Dikbayır, bir başka soru üzerine Bağımsız Sakarya Milletvekili olarak çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
"AKŞENER'İ ANLAMIYORUM"
Akşener'in kendisi hakkındaki iddialarına bir anlam veremediğini belirten Dikbayır, "Genel Başkan bizim, biz de onun evinde yemek yedik. Çocuklarım bayramlarda onun elini öpmeye giderdi. Bana düşmanlık yapabilir, beni istemeyebilir; bunu bana söyleyebilirdi. Çocuklarımı medyanın önüne atmasını anlamıyorum. Bana çok ağır ithamlar yapıldı. Bunların hiçbirine gerek yoktu. Bana 'kenarda dur' deseydi ikinci cümleyi kurdurmazdım kendisine." ifadelerini kullandı.
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