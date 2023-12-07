Ümit Dikbayır’dan Akşener’e ve İYİ Parti’ye gözdağı: Beni mahkemeye versinler hesaplar kitaplar ortaya çıksın

"BASIN ÖNÜNDE İLK KONUŞAN AKŞENER'Dİ"

Basın önünde partisiyle ilgili hiç konuşmadığını dile getiren Dikbayır, "Basın önünde ilk açıklamaları yapan Sayın Meral Akşener'di. Grup toplantısında ve gittiği yerlerde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener oldu. Ben de doğal olarak savunma hakkımı kullandım. Televizyonlara çıktığım zaman da zaten ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk edilmiştim." diye konuştu.

Asıl derdinin kendisini çirkin iddialardan kurtarmak olduğunu belirten Dikbayır, "Şimdi 'Ümit Dikbayır'ı ihraç ettik' diyorlar. İYİ Parti'den adaleti, inancı, cesareti ihraç ettiler. Bunun için çok üzgünüm. Biz bu partiyi milletimizin sorunlarına çözüm bulmak için kurmuştuk. Süreç buraya gelinceye kadar Genel Başkan Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarını incelettiğim, farklı sosyal medya hesaplarını yönettiğim hatta taciz gibi iddialar da ortaya atıldı. Şimdi bunların hepsi boşa çıktı. Şimdi sorma sırası bende. Neden beni bu iddialarla değil de farklı bir iddiayla ihraç ediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Dikbayır, kendisi hakkındaki iddialarla ilgili daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılğına başvurduğunu, yarın da taciz iddiasında bulunan kişiler hakkında şikayetçi olacağını belirtti.

İYİ Parti'nin yöneticilerine sitem eden Dikbayır, "Partinin büyükleri, yüzde yüz haklı olduğumu, iddiaların tamamının asılsız olduğunu bildikleri halde beni savunamadılar. Beni savunamayanlar, milletin hakkını nasıl savunacak, bunu milletin takdirine bırakıyorum." dedi.