Ümit Dikbayır'dan CHP fondaşı Sözcü'de bomba itiraf: Adnan Beker gibi Erdoğan'a oy verenler de var! Gelecek, DEVA...
Genel seçimlerin ardından parti içinde karmaşa yaşayan CHP’den sonra İYİ Parti’de de kaos havası var. İP’te yaşanan yaprak dökümü Meral Akşener’i yavaş yavaş yalnızlaştırırken eski İYİ Partili Ankara Milletvekili Adnan Beker, katıldığı bir televizyon programında bomba açıklamalarda bulunmuştu. 14 Mayıs’ta oy kullanmadığını ancak 28 Mayıs’a tercihini Başkan Erdoğan’dan yana kullandığını itiraf eden Beker, “Kime vereyim başka bir aday yok ki" ifadelerini kullandı. Öte yandan Beker, Başkan Erdoğan hakkında “Gurur duyuyorum” demişti. Yaşanan gelişmelerden sonar CHP fondaşı Sözcü TV'de konuşan Ümit Dikbayır, Beker'in açıklamaların ardından bomba bir itirafta bulundu. İYİ Parti'den çalkantılı olayların ardından ihraç edilen Dikbayır, CHP fondaşlarının yüzüne yüzüne "Adnan Beker gibi Erdoğan'a oy verenler de var! Gelecek, DEVA... Var babam var" dedi.
Yerel seçim kararını açıklayan ve CHP ile ittifak yapmayıp tüm illerde 'müstakil' aday olacağını ilan eden İYİ Parti iç karmaşa ve istifalarla boğuşuyor.
İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, katıldığı bir televizyon programında bomba açıklamalarda bulunmuştu.
ADNAN BEKER: ERDOĞAN'A OY VERDİM
Beker, Yaptığı açıklamada 28 Mayıs'ta oyunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı verdiğini itiraf etti. Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini belirten Beker, "Tek üzülmeyen bendim. Kemal Bey'e oy vermedim. Oy da istemedim. 14 Mayıs'ta oy kullanmadım, 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Kime vereyim başka bir aday yok ki" dedi.
"HDP'NİN PKK'NIN DESTEKLEDİĞİ BİR İTTİFAK KAZANAMAZ"
Beker yaptığı açıklamada,6'lı masanın PKK'ya olan desteğini belirterek, "Gelmeden Deniz Gürel bana sordu 'Siz çok çalıştınız neden 1 milletvekili oldu' dedi ben de dedim ki HDP'nin PKK'nın desteklediği bir ittifak kazanamaz dedim. Ben bunu 16 Mayıs'ta söyledim. Bunu söyledikten sonra özel kalem Esma Hanım iki kere üst üstte aradı, bunu düzeltmem gerektiğini söyledi. Ben de bunu Deniz Bey'e söyledim, sahada gördüğümü söyledim. Bunu düzeltemem dedim. Genel başkanın talebini reddeden bir milletvekiliyim. 1 hafta sonra özel kalem aradı 'AK Parti'ye mi geçiyorsun?' dedi. Bunun üzerine tv100'e geldim 'Allah memleketi korumuş, iyi ki kazanamamışız' dedim. '150 kere Kemal Bey aday olsa kazanamaz' dedim. Vatandaşımız, esnafımız, herkes HDP'nin bu masanın ortasında olduğunu gördü." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN HAKKINDA GURUR AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan'ın Almanya'daki siyasi başarısına da değine Beker, "Cumhurbaşkanımızla Almanya Başbakanının olduğu canlı yayını izlerken, bugün Almanya büyük bir ülke, dünya seyretti Cumhurbaşkanımız tak tak yaptı adama, adamın sesi çıkmadı sadece baktı. Ben bununla gurur duyarım siz duymadınız mı?" demişti.
CHP FONDAŞI SÖZCÜ TV'DE BAŞKAN ERDOĞAN İTİRAFI
Partiden ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye göndermelerde bulunan ve hakkında çıkan iddiaları yalanlayarak mahkemelerde hesaplaşma teklifinde bulunan Dikbayır, CHP fondaşı Sözcü TV'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bomba bir açıklamada bulundu.
"ADNAN BEKER GİBİ ERDOĞAN'A OY VERENLER VAR! GELECEK, DEVA VAR BABAM VAR"
Daha önce Adnan Beker'in "28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Kime vereyim başka bir aday yok ki" söylemlerinin üzerine Dikbayır, "Adnan Beker doğru bildiğini konuşan bir adam o kendi fikrini söyledi, onun doğrusu o. Bugün Adnan Beker gibi Başkan Erdoğan'a oy verenler de var. Ben değilim ama başkaları da var. Bu başka partilerde de var; Gelecek, DEVA Partisi var babam var. Bunlar tahmin değil bilgi." dedi.
DAHA ÖNCE OLMUŞTU? BEKER, ÜMİT DİKBAYIR HAKKINDA NE GİBİ AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU?
Tacize, akçeli işlere karıştığı ve Meral Akşener'in hesaplarını incelettiği iddia edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında da konuşan Beker, "Ümit Dikbayır ile ilgili taciz konusu çıktı. 4 sene önce güya birini taciz etmiş. Ortada taciz yok, banka hesapları yok. Dikbayır'ın ailesiyle ailecek görüşürüz. Ben hanımının ağladığını gördüm.
"ÜMİT DİKBAYIR'A YAPILAN İFTİRADIR"
Sen bunu dediğin gün benim olayım partide bitti. Duydum bunu, gece sabaha kadar uyumadım, sabah namazımı kıldım. 3 saat uyuyup kalkıp oğlumu çağırdım tweet attırıp istifa ettim. Ümit Dikbayır'a yapılan iftiradır. Ben perşembe günü istifa ettim, pazartesi günü Dikbayır'ı disipline verdiler. Dikbayır niye ihraç oldu, konuşmalarından dolayı." ifadeleri yer verdi.
"BİZİM GENEL BAŞKANIMIZ BİR KADIN, BUNA İZİN VERMEYECEKTİ"
Beker Meral Akşener'de zehir zehir zemberek sözler sarfederek, "Mızrak çuvala sığmaz, herkes ettiğini bulur. O kız durup dururken 4 sene sonra taciz şikayetiyle çıkmadı. Ümit Dikbayır aslan gibi gitti savcılığa verdi. Yarın savcı bunları çağıracak. Bunun arkasında kim var kim yok çıkacak. Bizim Genel Başkanımız bir kadın, Ümit Dikbayır'ın ailesini tanıyor. Buna müsaade etmeyecekti, izin vermeyecekti." dedi.
DİKBAYIR AKŞENER ARASINDA NE YAŞANMIŞTI?
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Genel Başkan Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği, ayrıca belediyelerle de ticari ilişki kurduğu iddia edildi.
"BİRİSİ KANITLANIRSA İSTİFA EDERİM"
İddiaların göbeğindeki partinin Sakarya Milletvekili, eski Genel Muhasibi Ümit Dikbayır yaptığı açıklamada "Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim" dedi.
TACİZ SUÇLAMASI, KESİN İHRAÇ TALEBİ
"Akşener'in hesapları incelensin" diye dilekçe veren Ümit Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Dikbayır hakkında bir kadını taciz ettiğine dair suçlamalar ayyuka çıktı.
Söz konusu kadının partiye gelip şikayette bulunduğu, iki şahidin iddiaları doğruladığı belirtiliyor.
Dikbayır ise "Vekillerden partinin parası yok diye para istediler, benden 500 bin TL istediler, ben vermedim, diğer vekiller bana sordu ben de valla ben görevi bırakırken partinin parası vardı o yüzden ben vermiyorum dedim" diyerek vekil borsası bombasını patlatmıştı.
İYİ PARTİ'DEN DİKBAYIR KARARI
İYİ Parti'nin, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verdiği bildirildi.
Partiden yapılan açıklamada, Müşterek Disiplin Kurulunun bugün toplandığı belirtildi.
Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, tüzüğümüzün 4 ayrı maddesinin ihlali konusunda kesin ihraç ve tedbir talebi istemiyle Disiplin Kurulu'na sevki gerçekleştirilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
DİKBAYIR İYİ PARTİ'Yİ BOMBALADI
Öte yadan Ümit Dİkbayır katılıdığı canlı yayında bomba açıklamalarda bulunacağını dile getirmişti.
Dikbayır, "Yaklaşık bir buçuk aydır benim üzerimde korkunç bir iftira ve dedikodu kumpası var. Ben bir buçuk aydır sabrediyorum. Niye sabrediyorum? İYİ Parti'ye milyonlarca insan oy verip umut bağladı. Teşkilatlarımızdan insanlar sahada çalıştı. Bütün bu arkadaşlarımızın emeklerine halel gelmesin diye sabrediyordum. Artık durum öyle bir hal aldı ki olanları anlatmam farz oldu. Perşembe akşamı olanları anlatacağım. Ortada çok kirli bilgi dolanıyor. Ben şimdi bir süreç yürüyorum. Üstüme atılan iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum. Benim cevap veremeyeceğim tek bir soru yok. Ben bu iftiraların, kumpasların üzerimde kalmaması için süreç yönetiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
CANLI YAYINDA BÜYÜK İTİRAFLAR
Tüm bu yaşananların ardından katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Ümir Dİkbayır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ilk kırılmasını anlattı.
İşte İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın açıklamalarından satır başları:
"BU SALDIRI OLDUĞU GÜN, GENEL BAŞKAN İLE BİR GERGİNLİK YAŞADIK"
Şimdi bu süreç, 31 Mart 2023'te İstanbul İl Başkanlığımıza bir saldırı olmuştu. Bu saldırı olduğu gün, Genel Başkan ile bir gerginlik yaşadık. Ben son zamanlarda kendi koruma ekibinin, kendi genel başkanlık katının işine karışmıyordum. Orası başka bir alan, kendi özel kalemi karışıyordu. Oraya hatırlarsanız korumaları gelemedi. Nedeni onların oteli uzaktaydı. Uzakta olmasının sebebi ben değildim. Ama orada bir gerginlik yaşadık. Ben neticede 55 yaşında bir aile babasıyım ve kırıldım Sakarya'ya geri döndüm. Korumalarının gelememesinden beni sorumlu tuttu. Akşener'e yakın olan oteli korumaları beğenmemişti. Ben de karşı çıkmıştım ama çok da müdahale edemiyorsunuz. Sakarya'ya geri dönerken beni aradı 'geri dön' dedi. Ben de o halde geri dönmedim.
"AKŞENER'İN OĞLU EVİME GELDİ"
Oğlu Fatih Akşener, evime geldi. Ben aslında bu dönem aday olmayacaktım. Gördüğüm başka şeylerde vardı ama bu son damla olmuştu. Ben siyaset defterini o gün kapatmıştım. Ama oğlu Fatih Akşener 2-3 saatten fazla oturdu. "Ben bir şey istemiyorum, siyaset sahnesini kapatacağım" dedim. Akşener'in oğlu "bunu biz anlatamayız" dedi. Ben de "anlatırım, bir hastalık bahane ederim, işimi gücümü bahane ederim, sessiz sedasız bırakmak istiyorum" dedim. Genel başkanın yalnız kalacağını söyleyince aday oldum. Seçim sürecinde genel başkanla birlikte çalıştım. Genel başkanın yanında olmam gerekiyordu ama Sakarya'da olmam gerekiyordu. Sonra Sakarya'da olamayınca eşim bir adaymış gibi 3. Sıra milletvekilimizin yanında aday gibi çalıştı, benim yokluğum konuşulmasın diye. Orada da kırıcı şeyler, hak etmediğimiz şeyler söylendi.
PARTİ POŞETLERİNDE KİRLİ PARA TRAFİĞİ
"Seçim bitti Fatih Akşener bana 'Kampanya ekibine para vermem lazım' dedi ben de ben Genel Başkan'dan onay alırım bütün çalışanlara birer maaş verelim zaten dedim" diyen Dikbayır "Onlar biraz daha fazla çalıştılar onlara iki maaş veririz ama elden bir para vermenin doğru olmayacağını bunun partinin içinde diğer çalışanlarla dedikodu olacağını rahatsızlık yaratacağını söyledim ve ben bu yöntemi yapmadım. Sonra duydum ki elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200'er bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış" açıklamasında bulundu.
"MİLLETVEKİLLERİNDEN PARA İSTENDİ"
Bundan sonra meclis tatil oldu. Biz meclise girdik, Ekim 15-20 gibi falandı, milletvekillerinden para istendi. Kiminden 1 milyon TL kiminden 500 bin TL , isim isim para istendi. İşin başlama yeri burası. Ben buna önce cevap vermedim. Bizden ayrılan Nebi Hatipoğlu bana soran ilk odur. 'Partinin parası mı yok neden bizden para istiyorlar?' dedi. Bunu bana sormanıza gerek yok ben bundan 3 ay önce kongrede yaklaşık 130 milyon TL parayla partiyi devrettim dedim. Seçim kazanılsın kazanılmasın bir parayı bütçenize ayırmak zorundasınız. Ocağın sonuna kadar yetecek parayı ben ayırdım. Biz 2022'yi 65 milyon TL ile bitirdik. Ben 6 ay için yaklaşık 130 milyon ayırdım. Orada parti eksi 16 milyonda denildi. "Olamaz" dedim, siyasi partinin parası ya vardır ya da yoktur. Geçenlerde parti bütçesini açıkladılar, 27 milyon TL paramız var dediler. Ben haklı çıktım gene. Bunu genel başkana "Ümit Dikbayır partinin parasına ne oldu? diye hesap soruyor" diye götürdüler. Bizim şirketimizde bu kadar para konuşulmuyor.
"YÜREKLERİ YETİYORSA 5 DAKİKA DELİKANLI OLUP TACİZ MADDESİYLE BENİ İHRAÇ ETSİNLER"
Beni sadece bundan disiplin kurulundan atamıyorlar, bu yüzden yanına birkaç şey daha ekliyorlar. Medyada partiyi yıpratıyorlar diye. Yürekleri yetiyorsa 5 dakika delikanlı olup tek maddeyle beni ihraç etsinler. Taciz davasının tek maddesiyle beni ihraç etsinler. Bu işe kim alet oluyorsa kim yalancı şahitlik yapıyorsa hepsiyle tek tek hukukun önünde hesaplaşacağım.
AKŞENER'DEN DİKBAYIR'IN İDDİALARINA YANIT
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çanakkale'de düzenlenen etkinlikte bir basın mensubunun Ümit Dikbayır'ın iddialarına yönelik sorusuna yanıt verdi.
"ÇOK ÜZÜLDÜĞÜMÜ İFADE ETMEK İSTERİM"
Çok üzüldüğümü ifade etmek isterim. Benim bir prensibim var. Partimizden ayrılan isimler hakkında konuşmaya özen gösterdim arkadaşlarımın da konuşmamasına özen gösterdim.
"ÇOK ÇİRKİN SUÇLAMALARA MARUZ KALDIM"
Nezaketimi bozmadan, çok çirkin ve haksız suçlamalara maruz kaldım. Genel idare kurulumuzla aldığımız kararla seçimlere tek girme kararı aldık. Bu ülke bu partiyi yönetmek üzere kuruldu ve iftiralara uğradı.
SİYASETTE EDEP HAYA VE AHLAK ÇOK ÖNEMLİ
Dün Dikbayır'ın konuşmasını izlemedim. Çok üzüldüğümü ifade ediyorum. İddia sahibini isimlendirdiği kişilerle ilgili mahkemeye gittiği bir süreç bu. İlgili arkadaş ihraç istemiyle disipline verildiği bir süreçteyiz. Siyasette edep haya ve ahlak duygusu çok önemli.
DİKBAYIR, İYİ PARTİ DİSİPLİN KURULU TARAFINDAN PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkındaki iddiaları inceleyen İyi Parti Disiplin Kurulu, Dikbayır'ın partiden ihracına karar verdi.
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