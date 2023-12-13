Ümit Dikbayır’dan CHP fondaşı Sözcü’de bomba itiraf: Adnan Beker gibi Erdoğan’a oy verenler de var! Gelecek, DEVA...

"ÜMİT DİKBAYIR'A YAPILAN İFTİRADIR"

Sen bunu dediğin gün benim olayım partide bitti. Duydum bunu, gece sabaha kadar uyumadım, sabah namazımı kıldım. 3 saat uyuyup kalkıp oğlumu çağırdım tweet attırıp istifa ettim. Ümit Dikbayır'a yapılan iftiradır. Ben perşembe günü istifa ettim, pazartesi günü Dikbayır'ı disipline verdiler. Dikbayır niye ihraç oldu, konuşmalarından dolayı." ifadeleri yer verdi.

"BİZİM GENEL BAŞKANIMIZ BİR KADIN, BUNA İZİN VERMEYECEKTİ"

Beker Meral Akşener'de zehir zehir zemberek sözler sarfederek, "Mızrak çuvala sığmaz, herkes ettiğini bulur. O kız durup dururken 4 sene sonra taciz şikayetiyle çıkmadı. Ümit Dikbayır aslan gibi gitti savcılığa verdi. Yarın savcı bunları çağıracak. Bunun arkasında kim var kim yok çıkacak. Bizim Genel Başkanımız bir kadın, Ümit Dikbayır'ın ailesini tanıyor. Buna müsaade etmeyecekti, izin vermeyecekti." dedi.