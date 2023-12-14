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Ya Türk adaleti ya da sarı torba! MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist teslim oldu

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Giriş Tarihi: 14.12.2023 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
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Ya Türk adaleti ya da sarı torba! MSB duyurdu: 3 PKK’lı terörist teslim oldu

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır! Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'dan kaçan teröristler Habur'da teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu fadelere yer verdi:

"Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır! Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu."

HAKURK'DA 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan MSB'den öğşe saatlerinde yapılan açıklamada Hakurk'ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." denildi.

Ya Türk adaleti ya da sarı torba! YA TÜRK ADALETİ YA DA SARI TORBA!

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