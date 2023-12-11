Kandil’e yanlayan Özgür Özel yerel seçimler için HEDEP’in ayağına gidiyor! CHP resmen duyurdu: Önümüzdeki günlerde ziyaret olacak

Zeybek yaptığı açıklamada "Önümüzdeki günlerde tahmin ediyorum İYİ Parti'ye ve diğer siyasi partilere yapıldığı biçimiyle bir nezaket ziyareti gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'YE SUS PAYI MI?

Zeybek ayrıca İYİ Parti'nin yerel seçimlere müstakil girme kararını da yorumlarken siyasette 24 saatin bile çok uzun bir süre olduğunu ve her an farklı gelişmelerin olabileceğinin altını çizdi. Zeybek İstanbul ve Ankara'da İYİ Parti'nin aday çıkarmaması karşılığında CHP'nin bazı ilçelerden vazgeçebileceğini de ima etti.