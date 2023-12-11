Kandil'e yanlayan Özgür Özel yerel seçimler için HEDEP'in ayağına gidiyor! CHP resmen duyurdu: Önümüzdeki günlerde ziyaret olacak
CHP'de yaşanan genel başkan değişikliğine rağmen HEDEP ile olan sıkı bağlar giderek güçlenirken yeni genel başkan Özgür Özel "HEDEP'i şeytanlaştırmayacağım" çıkışı sonrası Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmesiyle gündem oldu. Bu "yanlama" hamleleri de HEDEP'te karşılık bulurken CHP'ye "görüşmeye hazırız" mesajı gönderildi. Açıklamalar üst üste gelirken CHP'li Gökan Zeybek yaptığı açıklamada HEDEP'e önümüzdeki günlerde bir ziyaret gerçekleşeceğini duyurdu.
CHP'de genel başkan değişikliği yaşansa da Özgür Özel de tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi HEDEP ile ilişkilerini sıkı tutmaya devam ediyor.
"HEDEP'İ ŞEYTANLAŞTIRMAYACAĞIZ"
Göreve ilk geldiği andan itibaren HEDEP'e yönelik olumlu söylemlerle gündem olan Özgür Özel HEDEP'i şeytanlaştırmayacağını ifade ederken "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin.." demiş
"İŞ BİRLİĞİNİ KAMUOYU BİLMELİ"
Özgür Özel, Kandil'in uzantısı HEDEP Eş Genel Başkanları ile görüştüğünü belirterek "Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var. Bir görüşme olacaksa açıktan yapılmasına yönelik isteği son derece haklı bir talep olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ
Bu açıklamalarla da yetinmeyen Özel, Türkiye düşmanlığıyla tanınan Pervin Chakar'ın elini öperek kameralara poz verdi.
"HERKESLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"
Bu gelişmeler sonrasında ise Özel'in bu hamleleri HEDEP'te karşılık bulurken "Herkesle görüşmeye hazırız. Herkesin görüşme talebine açığız" ifadelerini kullandı.
CHP DUYURDU: HEDEP'E ZİYARET OLACAK
HEDEP'ten gelen bu olumlu sinyal sonrası harekete geçen CHP'de CHP'nin Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek yakında HEDEP ile bir görüşme yapılacağını ifade etti.
Zeybek yaptığı açıklamada "Önümüzdeki günlerde tahmin ediyorum İYİ Parti'ye ve diğer siyasi partilere yapıldığı biçimiyle bir nezaket ziyareti gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİ'YE SUS PAYI MI?
Zeybek ayrıca İYİ Parti'nin yerel seçimlere müstakil girme kararını da yorumlarken siyasette 24 saatin bile çok uzun bir süre olduğunu ve her an farklı gelişmelerin olabileceğinin altını çizdi. Zeybek İstanbul ve Ankara'da İYİ Parti'nin aday çıkarmaması karşılığında CHP'nin bazı ilçelerden vazgeçebileceğini de ima etti.
TAM GAZ PAZARLIK: ANKARA'YI TEKRAR OYLARIZ
Diğer yandan CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre İYİ Partili bir yetkili GİK toplantısı sonrasında Akşener'in "Ankara'yı tekrar oylayacağım" dediğinin altını çizdi. Bu durum İYİ Parti'nin hala CHP ile masada olduğunu ve ittifak için el yükselttiğini gözler önüne serdi.
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