HEDEP'in yeni kısa ismi belli oldu! Kandil'in siyasi ayağının ismi artık DEM Parti...
Kandil'in siyasi ayağı olan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin kısaltması HEDEP daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi’ni (HADEP) andırdığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından kabul edilmemişti. Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, yeni kısaltmanın 'DEM Parti' olduğunu açıkladı. İşte detaylar...
Kandilin siyasi kolu Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin yeni kısa ismi DEM Parti oldu. HEDEP ismi, daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi'ni (HADEP) andırdığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından kabul edilmemişti.
"DEM PARTİ"
Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen parti sözcüsü Ayşegül Doğan, yeni kısaltmanın 'DEM Parti' olduğunu açıkladı.
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