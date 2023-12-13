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Kırmızı bültenle aranan Muhuannad Aloqlah İstanbul'da 'Kafes'lendi

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Giriş Tarihi: 13.12.2023 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
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Kırmızı bültenle aranan Muhuannad Aloqlah İstanbul’da ’Kafes’lendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad ALOQLAH'ın İstanbul’da yapılan “KAFES-19” operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad ALOQLAH'ın İstanbul'da yapılan "KAFES-19" operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

İnterpol Kırmızı Bülten'le aranan Uyuşturucu Madde Finansörü ve Organize Suç Örgütü üyesi Muhuannad ALOQLAH İstanbul'da yapılan "KAFES-19" Operasyonuyla yakalandı

Milletimizin bilmesini isterim ki;
Geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, hakkında İnterpol tarafından Kırmızı bülten çıkarılan yabancı uyruklu Muhuannad ALOQLAH'ın İstanbul Esenler'de kaldığı ev tespit edildi. Düzenlenen Kafes-19 operasyonuyla yakalandı.

Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin

Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız

Uyuşturucu finansörüne operasyonu UYUŞTURUCU FİNANSÖRÜNE OPERASYONU

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