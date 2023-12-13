13 Aralık 2023, Çarşamba
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CHP'den PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'ye ziyaret! Özel'den görüşme sonrası ilk açıklama: Bundan sonraki süreçlerde diyaloğumuz sürecek.
İttifak arayışlarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu kez DEM Parti'nin kapısını çaldı. Görüşmeye DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Özgür Özel'e yönelik ''CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi'' sözleri damga vurdu. İşte haberin detayları..