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Sporda şiddet | RTÜK'ten sert açıklama: Yaptırım uygulanacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.12.2023
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Sporda şiddet | RTÜK’ten sert açıklama: Yaptırım uygulanacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sporun şiddet görüntüleriyle anılmasının, en çok futbol camiasına haksızlık olduğunu belirterek, vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

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