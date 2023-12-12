Son dakika: Halil Umut Meler hakemliği bırakma kararı aldı!

Ankaragücü - Rizespor maçında saldırıya uğrayan Halil Umut Meler, hastaneye kendisini ziyarete gelenlere "Benden bu kadar" diyerek hakemliği bırakacağını söyledi.

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