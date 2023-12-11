Efkan Ala’dan Özgür Özel’e sert tepki! CHP Genel Başkanı Hamas’ı terör örgütü ilan etmişti

"Canları pahasına mücadele edenleri terörist olarak tanımlamak, rıza mümkün olmayan bir hezeyandır, gaflettir, dalalettir. Allah aşkına şu ifadelere bakın. 'Erdoğan tarafından Hamas'ın bir terör örgütü olarak kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz' diyor. Kim diyor bunu? Bunu kim söylüyor? Bu ülkenin ana muhalefeti CHP Genel Başkanı. Siz kim, Filistin kim? Filistinlilere karşı yaptığınız bu ayıbın ortadan kalkması mümkün değil. Filistinlilere karşı yaptığınız bu ayıbı, siyasi hayatınız boyunca temizleyemeyeceksiniz. Bunun utancıyla yaşayacaksınız. Bu utanç verici cümleler Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Bu millet sizi asla affetmeyecektir. Şimdi ben size bir terör tanımı yapayım değerli milletvekilleri. Ülkesini işgale karşı korumak mı terör? İnsanını, ailesini, çocuklarını korumak mı terör? Soykırıma karşı direnmek mi terör? Bu nasıl bir çürümüşlüktür? Bu nasıl bir ahlaki çöküntüdür? Bunu gidermeye çalışın. Biz bu haklı mücadeleyi saygıyla selamlanması gereken bütün imkanlarla desteklenmesi icap eden onurlu bir direniş olarak görüyoruz, onları selamlıyoruz. Bu duruşu selamlamak için aynı dinden, aynı milletten olmak gerekmez yürekten söylüyorum. İnsan olmak yeter. Tüm dünya alem bilsin ki Gazze, Filistinlilerindir. Türkiye olarak şimdiye kadar Filistinlilerin yanındaydık bundan sonra da yanlarında olacağız. Siz bundan önce de Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele eden kahramanlara Ermeni tezlerini tekrar edercesine 'Türkiye Azerbaycan'a cihatçı gönderiyor' diyen zihniyetsiniz. Bu millet sizi çok iyi tanıyor. Sizin bu konularda siciliniz bozuk. Bagajınız taşınamayacak kadar ağırdır."

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