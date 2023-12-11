12 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Efkan Ala’dan Özgür Özel’e sert tepki! CHP Genel Başkanı Hamas’ı terör örgütü ilan etmişti

Efkan Ala’dan Özgür Özel’e sert tepki! CHP Genel Başkanı Hamas’ı terör örgütü ilan etmişti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2023 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
ABONE OL
Efkan Ala’dan Özgür Özel’e sert tepki! CHP Genel Başkanı Hamas’ı terör örgütü ilan etmişti

'2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi' görüşmelerinde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 2024 yılı bütçesinin hazır olduğunu söyledi. Bu vizyon güçlü ve müreffeh Türkiye vizyonudur. Bütçemiz öncelikle eğitim ve sağlığı nitelikli üretimi katma değerli dönüşümü ve güçlü büyümeyi desteklemektedir. Bununla beraber adalet, güvenlik, enerji, tarım, ulaştırma, sanayi ve diğer tüm sektörlerdi. Ürettiğimiz katma değerin arttırılması için önemli imkanlar sağlayacaktır”” diyen Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de “Hamas terör örgütüdür” değerlendirmesine tepki gösterdi. Ala, Özel’e karşı, “Filistinlilere karşı yaptığınız bu ayıbı, siyasi hayatınız boyunca temizleyemeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, CHP genel başkanlık seçimlerinden önce ziyaret ettiği Zonguldak İl Başkanlığı'ndan basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Başkan Erdoğan'ı, Hamas sözleri üzerinden hedef almış, Hamas'ın bir terör örgütü olduğunu söylemişti.

İŞGALCİLERİ SAVUNDU

Özel, ifadelerinde şu utanç verici sözleri sarf etmişti:

"Erdoğan tarafından Hamas'ın bir terör örgütü olarak kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz ve Türkiye açısından da son derece utanç verici bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Hamas bir terör örgütüdür ve İsrail'de Filistin'de çatışmaların olmadığı, durmuş olduğu bir süreçte bir gece yarısı sivillere yönelik roketli saldırılar bu süreci başlatmıştır."

ÖZGÜR ÖZEL TEPKİSİ: VİCDANI OLAN HERKES BU SAPKIN İŞGAL KARŞISINDA AYAĞA KALKMALIDIR

Konuşmasında Gazze'deki soykırım hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ala, "Kendilerine gelişmiş diyen ülkeler bu soykırımı sadece izlemekle kalmıyor, maalesef hayasızca destekliyorlar. İsrail hastaneleri, okulları, ambulansları, bombalıyor, dünya seyrediyor. Değerli milletvekilleri, Filistin'de bombalanan insanlığın onurudur, ayaklar altına alınan insanlığın haysiyetidir. Küresel değerler diye insanlığa sunulan bütün ilkeler tarumar olmuştur. Bu vahşet karşısında sessiz kalmayan ve sokaklara taşan küresel vicdanı saygıyla selamlıyorum. Zerre kadar vicdanı olan ve ahlakı olan insanlıktan nasibini almış herkes bu en ahlaksız, en zalim, en sapkın işgal karşısında ayağa kalkmalıdır. Türkiye tam bu noktadan küresel vicdanın sesi olmuştur. Milyonlar İstanbul başta olmak üzere bütün şehirlerimizde duruşunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız baş döndürücü bir diplomatik seferberlik başlatmış, sayısız devlet ve hükümet başkanıyla görüşmüş ve dünyayı bu saldırıyı durdurmaya çağırmıştır. Böylesine ağır bir facia karşısında elinden geleni yapmak herkesin boynunun borcudur. Filistin'de insanlar masum." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'ı hedef alarak Hamas'ı terör örgütü ilan etmesine sert tepki göstererek şu ifadeleri kaydetti:

"Canları pahasına mücadele edenleri terörist olarak tanımlamak, rıza mümkün olmayan bir hezeyandır, gaflettir, dalalettir. Allah aşkına şu ifadelere bakın. 'Erdoğan tarafından Hamas'ın bir terör örgütü olarak kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz' diyor. Kim diyor bunu? Bunu kim söylüyor? Bu ülkenin ana muhalefeti CHP Genel Başkanı. Siz kim, Filistin kim? Filistinlilere karşı yaptığınız bu ayıbın ortadan kalkması mümkün değil. Filistinlilere karşı yaptığınız bu ayıbı, siyasi hayatınız boyunca temizleyemeyeceksiniz. Bunun utancıyla yaşayacaksınız. Bu utanç verici cümleler Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Bu millet sizi asla affetmeyecektir. Şimdi ben size bir terör tanımı yapayım değerli milletvekilleri. Ülkesini işgale karşı korumak mı terör? İnsanını, ailesini, çocuklarını korumak mı terör? Soykırıma karşı direnmek mi terör? Bu nasıl bir çürümüşlüktür? Bu nasıl bir ahlaki çöküntüdür? Bunu gidermeye çalışın. Biz bu haklı mücadeleyi saygıyla selamlanması gereken bütün imkanlarla desteklenmesi icap eden onurlu bir direniş olarak görüyoruz, onları selamlıyoruz. Bu duruşu selamlamak için aynı dinden, aynı milletten olmak gerekmez yürekten söylüyorum. İnsan olmak yeter. Tüm dünya alem bilsin ki Gazze, Filistinlilerindir. Türkiye olarak şimdiye kadar Filistinlilerin yanındaydık bundan sonra da yanlarında olacağız. Siz bundan önce de Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele eden kahramanlara Ermeni tezlerini tekrar edercesine 'Türkiye Azerbaycan'a cihatçı gönderiyor' diyen zihniyetsiniz. Bu millet sizi çok iyi tanıyor. Sizin bu konularda siciliniz bozuk. Bagajınız taşınamayacak kadar ağırdır."

Özgür Özel’e yerel seçim tepkisi ÖZGÜR ÖZEL'E YEREL SEÇİM TEPKİSİ
CHP: HEDEP ile görüşeceğiz CHP: HEDEP İLE GÖRÜŞECEĞİZ
Yahudi lobisi ABD’deki üniversiteleri hedef aldı YAHUDİ LOBİSİ ABD'DEKİ ÜNİVERSİTELERİ HEDEF ALDI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA