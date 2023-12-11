Özgür Özel’e yerel seçim tepkisi: Onun sevgilisi bunun sekreteri olmasın! CHP fondaşı Portakal ve Küçükkaya isyan etti

MÜLAKAT YAPILIRKEN MEVCUT BAŞKAN GÜNEL'LE YEMEK YEDİ

Torun'un ise ilçedeki diğer adaylarla mülakat yapılırken mevcut başkan ile yemek yediğini belirten Portakal, "Tarafsız Komisyonun diğer üyesi Seyit Torun da Kuşadası'na gitmiş. İlçedeki diğer adaylarla mülakat yapılırken mevcut başkan Ömer Günel ile yemek yemiş! Doğru bir şey mi? Sadece bu 3 yer değildir tabiki… Her yerde durum benzerdir." ifadelerini kullandı.

CHP'de değişimin sadece sözde kaldığını yeni gelen yönetimin kendi derebeyliklerini kurduğunu belirten

Portakal sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Düşünsenize parti tarafından belirlenmiş bu isimlerin böyle anılması tarafsız heyet denilen bu yapıyı töhmet altında bırakır. Belki de hepsi böyle davranıyordur. Belki yeni genel başkanları böyle istiyordur! Belki de haberi yoktur!