Yahudi lobisinden Filistin desteğine tehdit! ABD’deki üniversiteler hedef alındı: Ya soykırımı desteklersiniz ya da sizi yok ederiz

Atılan intifada sloganlarının "Yahudileri yok etme" anlamına geldiği iddia edilerek bu sloganları atmanın okul kurallarına uyup uymadığı soruldu. Rektörlerin cevapları ise söylem ve eylem arasındaki farkların olduğu şeklindeydi. Açıkça Yahudilerin toptan öldürülmesi ya da yok edilmesi üzerine sloganlar atılmadı. Fakat "intifada" sloganı Yahudilerin öldürülmesi anlamında değerlendirldi. Bu bağlamda da bu eylemlerin anti-semitik eylemler olduğu iddia edildi.