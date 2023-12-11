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Yahudi lobisinden Filistin desteğine tehdit! ABD’deki üniversiteler hedef alındı: Ya soykırımı desteklersiniz ya da sizi yok ederiz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.12.2023 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
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Yahudi lobisinden Filistin desteğine tehdit! ABD’deki üniversiteler hedef alındı: Ya soykırımı desteklersiniz ya da sizi yok ederiz

ABD’nin en iyi üniversiteleri Yahudi lobilerinin hedefinde oldu. İşgalci İsrail tarafından yıllardır Filistinlilere yapılan zulmün 7 Ekim itibariyle soykırımına dönüşmesine karşı tavır sergileyen üniversite rektörleri sorgulandı. Soykırımın başladığı günden itibaren ABD’de ‘intifada’ sloganları atan yüzlerce üniversite öğrencisine yaptırım uygulamayan rektörlere “ya soykırımı destekleyin, ya istifa edin ya da sizi yok ederiz” tehditleri geldi. ABD’li siyaset bilimci ve yazar Norman Finkelstein, söz konusu Yahudi lobilerinin tehdidine ilişkin sosyal medya hesabından üniversite öğrencilerinin Yahudi milyarder sınıfına karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtti. İşite tüm detaylar…

ABD üniversitelerinde yüzlerce öğrencinin 'intifada' çağrısının, işgalci İsrail için soykırım istendiği şeklinde nitelendirildi. Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Pensilvanya Üniversitelerinde (Penn) katil İsrail'in işgali protesto edildi. Gösterilerde İsrail'in saldırıları kınanırken, direniş sloganları da atıldı. Direniş sloganlarını haklı bulan bu 3 üniversitenin rektörleri Yahudi lobisinin sorgusuna tabi tutuldu. Eylemlerin anti-semitik olduğu iddia edildi.

Yüzlerce Harvard Hukuk öğrencisi 16 Kasım'da kampüsteki Wasserstein Hall önünde Filistinlilere destek vermek ve kampüste ifade özgürlüğüne getirilen kısıtlamalara karşı çıkmak için bir araya gelmişti.

BİR PROFESÖR FİLİSTİN'DEN YANA OLDU

O hafta Harvard'da 100'den fazla öğretim üyesi Rektör Claudine Gay'e bir mektup göndererek kampüste Filistinlilere destek verilmesine ilişkin politikasına karşı çıktı. Bir profesör ise eylem günü öğrencileri destekleyen bir konuşma yaparak, "İfade özgürlüğü kelimesinin hiçbir zaman Filistin hakkında ifade özgürlüğü anlamına gelmediğini uzun zamandır biliyorsunuz." dedi.

"YAHUDİLERİ YOK ETME" ANLAMINA GELİYOR

Yıllardır Filistinlileri topraklarından alıkoymaya çalışan ve son 2 aydır bölgede soykırım yaparak tüm Filistinlileri yok etme amacı güden Siyonistler'e karşı yapılan 'intifada' çağrısı, Yahudi lobisini korkuttu.

Atılan intifada sloganlarının "Yahudileri yok etme" anlamına geldiği iddia edilerek bu sloganları atmanın okul kurallarına uyup uymadığı soruldu. Rektörlerin cevapları ise söylem ve eylem arasındaki farkların olduğu şeklindeydi. Açıkça Yahudilerin toptan öldürülmesi ya da yok edilmesi üzerine sloganlar atılmadı. Fakat "intifada" sloganı Yahudilerin öldürülmesi anlamında değerlendirldi. Bu bağlamda da bu eylemlerin anti-semitik eylemler olduğu iddia edildi.

BAĞIŞI KESERİZ TEHDİDİ

Rektörler için istifa talepleri ve üniversitelerin kampüsteki antisemitizme verdikleri tepkilerin artması "Bağışları keseriz, sizi yok ederiz" tehditlerini doğurdu.

100 MİLYON DOLAR DEĞERİNDEKİ BAĞIŞI GERİ ÇEKECEK

Hedge fon yöneticisi Ross L. Stevens, Stevens Finans İnovasyon Merkezi'ni finanse etmek üzere yaptığı yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki bağışı geri çekeceğini söyledi.

"YA SOYKIRIMI DESTEKLERSİNİZ YA DA SİZİ YOK EDERİZ"

ABD üniversiteleri öğrencileri ve rektörlerinin Yahudi lobisinin hedefinde olması konusuna değinen ABD'li siyaset bilimci ve yazar Norman Finkelstein, "Yahudi milyarder sınıfı ülkemizin üniversitelerine savaş ilan etti" ifade etti.

Finkelstein, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yahudi milyarder sınıfı ülkemizin üniversitelerine savaş ilan etti: Ya İsrail'in soykırım savaşını desteklersiniz, ya da sizi yok ederiz!
Yahudi milyarder sınıfı şunu ilan etti: İsrail'in soykırım yapmama hakkını inkar eden her türlü öğrenciyi, öğretmeni veya yöneticiyi yok edeceğiz!
Öğrenciler birlik olmalı ve mücadele etmeli. Yahudi milyarder sınıfı üniversite kampüslerindeki düşünceyi kontrol etmek istiyor. Öğrenciler cevap vermelidir. Düşünme hakkımız satılık değildir!"

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