Atina’da Başkan Erdoğan ile A Haber’in Yunan muhabiri Manolis Kostidis arasında dikkat çeken diyalog

YUNAN MEDYASININ DA DİKKATİNİ ÇEKTİ

Bu kısa diyalog Yunan basınında dikkat çekerken, görüntülere ilişkin yorum yapan Yunan muhabir, Başkan Erdoğan ile çeşitli vesilelerle birçok kez görüştüğünü son olarak da Kathimerini Gazetesi'nin röportajı için bir araya geldiklerini açıkladı.