Atina’da Başkan Erdoğan ile A Haber'in Yunan muhabiri Manolis Kostidis arasında dikkat çeken diyalog
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmeye geçtiği sırada kendisine Türkçe seslenerek “Hoş geldiniz” diyen A Haber'in Yunan muhabiri Manolis Kostidis ile selamlaştı. Renkli görüntülere sahne olan bu diyalog Yunan basının da dikkatini çekti. İşte detaylar…
6 yıl aradan sonra Türk-Yunan ilişkilerine tarihi bir dönemece girildi.
Bu kapsamda Yunanistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan çok önemli görüşmelere imza attı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN A HABER'İN YUNAN MUHABİRİNE SELAM
Başkan Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile görüşmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşeceği başbakanlık binasına geçtiği sırada kendisine Türkçe seslenen Yunan gazeteciye selam verdi.
Başkan Erdoğan, "Hoş geldiniz" diyen A Haber muhabşrş gazeteci Manolis Kostidis'e "Hoş bulduk, nasılsınız" şeklinde cevap verdi.
Başkan Erdoğan, kısa süreli konuşmanın ardından Kostidis'i eliyle selamlayarak yürümeye devam etti.
YUNAN MEDYASININ DA DİKKATİNİ ÇEKTİ
Bu kısa diyalog Yunan basınında dikkat çekerken, görüntülere ilişkin yorum yapan Yunan muhabir, Başkan Erdoğan ile çeşitli vesilelerle birçok kez görüştüğünü son olarak da Kathimerini Gazetesi'nin röportajı için bir araya geldiklerini açıkladı.
Başkan Erdoğan'ın 6 yıl sonra gerçekleştirdiği bu kritik ziyaret Atina'da büyük heyecana yol açtı.
Yunan gazeteler ve televizyonlar ziyaretin her dakikasını canlı takip etti.
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