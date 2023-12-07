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Vizesiz gidilen 10 Yunan Adası listesi 2023 | Yunan adalarına nasıl gidilir, hangi adalar? 7 gün içinde pasaport şart mı, bilet nasıl alınır?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2023 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
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Vizesiz gidilen 10 Yunan Adası listesi 2023 | Yunan adalarına nasıl gidilir, hangi adalar? 7 gün içinde pasaport şart mı, bilet nasıl alınır?

Vizesiz hangi Yunan adalarına gidilir sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. 6 yıl sonra 7 Aralık 2023 Perşembe günü Yunanistan'a giden Başkan Erdoğan, Türk-Yunan ilişkileri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların hemen ardından vatandaşlar "Yunan adalarına vizesiz nasıl gidilir?", "Hangi Yunan adaları vizesiz?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte detayları...

Türk vatandaşları arasında Yunan adalarına vizesiz seyahat konusu, Başkan Erdoğan'ın 7 Aralık 2023 tarihinde Yunanistan ziyareti sonrasında daha da önem kazandı. Türk-Yunan ilişkilerine dair yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar, "Yunan adalarına vizesiz nasıl gidilir?" ve "Hangi Yunan adaları vizesiz?" gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Önemli temaslarda bulunmak üzere 6 yıl sonra Yunanistan'a giden Başkan Erdoğan, Türk-Yunan ilişkileri kapsamında yeni bir dönemi başlattı. Miçotakis ile görüşen Başkan Erdoğan toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

7 GÜN BOYUNCA VİZEDEN MUAF

"Vize meselesinde de Türk öğrencilerle Avrupalı öğrenciler arasında daha yakın işbirliği sağlanması için vizeden muaf tutulma meselesini de ele aldık aynı zamanda doğu Ege'de yıl boyunca 7 gün süre ile vizeden muaf tutularak Türk vatandaşlarının doğu ege adalarını ziyareti serbestisini ele aldık azınlık meselesi birbirimize duyduğumuz anlayışın düzeltilmesi açısından bir köprü rolü oynamakta. cumhurbaşkanı ile çevremizde cereyan edenlerin analizini yaptık.

Bütün aşırı tavırların bertaraf edilmesi, bunlardan kaçınılmazı ve insani değerlere saygı, silahsızlık halinin bulunmasında hemfikir kaldık Kıbrıs konusunda BM konseyi kararları bizim için çok önemli. Bu konudaki gelişmeler bu doğrultuda olmalı. Hem Yunanistan'da hem Türkiye'de bizim yaklaşımımıza katılmayan kesimler mevcut ancak sınırdaş olan ülkeler yan yana hareket etmek zorundadır. İkimiz de sakin sularda güzel bir esinti ile ilerleyen kaptan olarak güzel gelecek yaratmalıyız."

VİZESİZ GİDİLEN YUNAN ADALARI LİSTESİ

Henüz resmi olarak adaların tam listesi paylaşılmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir. Ancak Doğu Ege Adaları şu şekilde:

📍Taşoz
📍Bozbaba
📍 İpsara
📍Semadirek
📍 Midilli
📍Sisam
📍Limni
📍Sakız
📍 Ahikerya

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