Vizesiz gidilen 10 Yunan Adası listesi 2023 | Yunan adalarına nasıl gidilir, hangi adalar? 7 gün içinde pasaport şart mı, bilet nasıl alınır?

Türk vatandaşları arasında Yunan adalarına vizesiz seyahat konusu, Başkan Erdoğan'ın 7 Aralık 2023 tarihinde Yunanistan ziyareti sonrasında daha da önem kazandı. Türk-Yunan ilişkilerine dair yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar, "Yunan adalarına vizesiz nasıl gidilir?" ve "Hangi Yunan adaları vizesiz?" gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Önemli temaslarda bulunmak üzere 6 yıl sonra Yunanistan'a giden Başkan Erdoğan, Türk-Yunan ilişkileri kapsamında yeni bir dönemi başlattı. Miçotakis ile görüşen Başkan Erdoğan toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.