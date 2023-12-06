Deprem konutları yükseliyor! Adana’da konutlar ne zaman teslim edilecek?

Konut üretimi konusunda TOKİ'nin dünyada profesyonelleştiğini söyleyen Karslıoğlu, "Bunu sadece toplu konut anlamında düşünmemek gerekir. Bilim ve fen kurallarına göre işler takip edilerek zemin konusunda çok sağlam yerlere bu konutlar yapılıyor. Yalıtım dahi bilim ve fen kurallarına göre yapılıyor. Güvenlik konusunda çok ciddi işlemler yapılıyor ve tüm tedbirler alınıyor." sözlerini kullandı.