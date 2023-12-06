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Deprem konutları yükseliyor! Adana'da konutlar ne zaman teslim edilecek?

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 06.12.2023 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
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Deprem konutları yükseliyor! Adana’da konutlar ne zaman teslim edilecek?

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adana'da deprem konutlarının yapımı sürüyor. Projenin ilk etabında 3200 konut yapılacak. Adana'da ocak ayında bin konut teslim edilecek. Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daire yapılıyor. Konutların son durumunu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un konuğu olan DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerimizden olan Adana'da yaraları sarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Devlet millet el ele verirken bölgede konut inşaatı büyük bir hızla devam ediyor. Ocak ayında bin tane konutun teslimi yapılacak. Konutların son durumunu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un konuğu olan DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu anlattı.

Adana'da 12 bin 500 konut ve 2 bin 500 köy evi olmak üzere 15 bin konutun projesine imza atılacağını belirten Mustafa Karslıoğlu, "İşlerimiz hızlı şekilde devam ediyor. Bunlardan 4 bin 200 tanesinin ihalesi yapılmış durumda. Bin tanesinin de ocak ayında vatandaşlarımıza anahtarını teslim edeceğiz." dedi.

Konut üretimi konusunda TOKİ'nin dünyada profesyonelleştiğini söyleyen Karslıoğlu, "Bunu sadece toplu konut anlamında düşünmemek gerekir. Bilim ve fen kurallarına göre işler takip edilerek zemin konusunda çok sağlam yerlere bu konutlar yapılıyor. Yalıtım dahi bilim ve fen kurallarına göre yapılıyor. Güvenlik konusunda çok ciddi işlemler yapılıyor ve tüm tedbirler alınıyor." sözlerini kullandı.

Yenilebilir enerjinin kullanıldığı güneş enerjisi panellerinin çatılara yerleştirildiği projede dünyada bir ilkin yapıldığını söyleyen DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Yağmur sularının heba olmaması için vatandaşlarımızın su faturasına katkı da bulunmak için hem klozet hem de banyoda kullanılabilecek yağmur suları işlenecek ve heba olmayacak. Muhteşem bir yapı ile bunu yapmış olacağız." dedi.

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